Okan Karacan “Yanlış Anladın Şekerim” ile yeniden sahnelere döndü

Gecede sanat, medya ve iş dünyasından çok sayıda ünlü ismin yanı sıra geniş bir davetli topluluğu yer aldı. Gala öncesi yapılan ikram, kırmızı halı geçişi ve basın karşılamasıyla kültür merkezinde yoğun bir hareketlilik yaşandı.

Oyun; eşinin vefatının ardından içine kapanmış zengin iş adamı Şahap Bey’in malikanesinde geçiyor. Kızı Hikmet’in evde kaldığını düşünen ve bu duruma üzülen Şahap Bey, bir yandan da evlenmek isteyen çılgın hizmetçinin yarattığı hareketli ortamla baş etmektedir. Malikaneyi su basmasıyla başlayan karışıklığın ortasında eve gelen muhasebeci Adil’in muslukçu sanılması tüm dengeleri altüst eder. Hikmet’in okuldan arkadaşı meraklı ve dedikoducu Nil ile kocası Sezai’nin de gelişiyle malikâne, bir anda yalanlar ve yanlış anlamalarla dolu komik bir kaosa dönüşür.

Seyircinin dakikalarca alkışladığı güçlü kadroda Okan Karacan, Niyazi Gezer, Rezzan Türkoğlu, Çetin Karaman, Yaren Ada, Tuğçe Beste Viran ve Nergiz Can Nergiz yer aldı. Oyuncular hızlı tempo, güçlü diyaloglar ve absürt karakter ilişkileriyle büyük beğeni topladı.

OKAN KARACAN’IN DUYGUSAL KONUŞMASI

Gösterim sonrası Okan Karacan, oyuna gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirirken zaman zaman duygusal anlar yaşadı.

Karacan, seyircilere teşekkür ederek şöyle konuştu:

“Bu sahnede kahkaha da bizim, gözyaşı da bizim. Bu gece bambaşkaydı. Tiyatronun büyüsünü hep birlikte yaşadık. Yanımızda olduğunuz için, emeğimizi alkışladığınız için minnettarım.”

Gecenin en duygusal anı ise merhum tiyatro ustası Ferdi Merter’in kızı tarafından yaşatıldı. Babasının filmlerinde ve oyunlarında kullandığı şapka, hatıra olarak Okan Karacan’a sahnede takdim edildi. Karacan, gözyaşlarına hâkim olamayarak hediyeyi büyük bir saygı ve duygu ile kabul etti.

OYUNCU KADROSUNDAN TEŞEKKÜR MESAJLARI

Gala gecesinde oyuncular da sahneye gelerek seyircilere teşekkür etti.

Niyazi Gezer, oyunun temposuna vurgu yaparak, “Her sahnemiz büyük bir emekle hazırlandı. Seyircinin enerjisi bize güç verdi. Bu alkışlar bizim için en büyük mutluluk” dedi.

Rezzan Türkoğlu, gecenin enerjisine değinerek,“Bu hikâyeyi seyirciyle buluşturmak çok keyifliydi. Kahkahaları duydukça daha çok motive olduk” ifadelerini kullandı.

Çetin Karaman ise ekibin uyumuna dikkat çekerek, “Birbirine güvenen bir ekibin sahnede yarattığı sinerji bambaşka. Bu gece bizim için unutulmaz” dedi.

Yaren Ada, seyircinin sıcaklığını aktararak, “O salonda adeta aile gibi olduk. Bu sevgi bize güç verdi” diye konuştu.

Tuğçe Beste Viran, oyunun hazırlık sürecine değinip,“Provalarda çok çalıştık, çok güldük, çok yorulduk ama her saniyesine değdi” dedi.

Nergiz Can Nergiz ise seyirciye teşekkür ederek, “Bu enerjiyi bize yaşatan tüm izleyicilere minnettarım. Alkışlarınız tüm yorgunluğu unutturdu” ifadelerini kullandı.

Gala sonrası düzenlenen kokteylde ekip ve davetliler bir araya gelerek gecenin keyfini paylaştı. Oyun, hem kahkaha hem duygu hem de ustalara saygı dolu anlarıyla sezonun en iddialı tiyatro yapımlarından biri olarak hafızalara kazındı.