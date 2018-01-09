banner965
Ortaylı: Her yerde her şeyi konuşan adam politikacı olmaz
Ortaylı: Her yerde her şeyi konuşan adam politikacı olmaz
"FETÖ ile mücadelede 2017'de 48 bin 305 kişi tutuklandı"
Çaylar ÇAYKUR'dan
Çaylar ÇAYKUR'dan
Kılıçdaroğlu'ndan taşeron işçi açıklaması
Kılıçdaroğlu'ndan taşeron işçi açıklaması

“Okur Kitap ve Kahve“ açıldı

Sessizliğe ve huzura odaklanan "Okur Kitap ve Kahve" Süleymaniye'de kitap ve kahve severleri bekliyor

“Okur Kitap ve Kahve“ açıldı

Süleymaniye'de açılan "Okur Kitap ve Kahve" kitap ve kahve severleri bekliyor.

Sessizliğe ve huzura odaklanan "Okur Kitap ve Kahve", Süleymaniye'deki yerinde kitap meraklılarının aynı zamanda yeme ve içme ihtiyaçlarını gidermeyi de amaçlıyor.

Yayıncılık, edebiyat ve kültür sanat camiasından pek çok davetlinin katıldığı açılışta, AA muhabirine açıklama yapan "Okur Kitap ve Kahve" yöneticisi Naile Ünlü, "Okur Kitaplığı", "Okur Akademi", "Mat Kitap", "Okur Çocuk" ve "Okur Tarih" markalarıyla yayıncılık yaptıklarını söyledi.

Ünlü, yayıncılığı Ünsal Ünlü'nün genel yayın koordinatörlüğünde 9 yıldır yürüttüklerini belirterek, "Yayınevimizin Süleymaniye'de, özgün ve güzel bir mekanda olmasından dolayı bu konseptle bir yer açmayı istedik. İstanbul Üniversitesi'ne yakınlığı ve ilgili, nitelikli okurların ziyaret etmesi açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Ziyaretçilerden çok olumlu tepkiler aldıklarını aktaran Ünlü, "Boğaza bakan, Galata Kulesi'nden Çemberlitaş'a kadar bir alanı tarayan bir manzaraya sahibiz. Bundan sonrası için de bu özgün mekanda, kitap okuyarak vakit geçirmek isteyenler için hizmet vermeye devam edeceğiz. Burada gösteriş değil, huzur ön planda. 'Kafe olsun, nasıl olursa olsun' demedik. Kitap okuyanların, kitabı önceleyen insanların bir mekanı olsun istedik. Gürültüden uzak, özellikle manzarası açısından huzurlu bir yer." ifadelerini kullandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Naile Ünlü #Okur Kitap ve Kahve
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
“Kahvede Şenlik Var“ yarın tiyatroseverlerle buluşacak
Sonraki Haber
CHP İzmir’de iki önemli istifa
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.