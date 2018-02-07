Yönetmenliğini Neslihan Yıldız'ın yaptığı, başrollerini Serkan Dağlı ve Anıl Çelik'in paylaştığı, "Ölü Yatırım" isimli filmin tanıtımı gerçekleştirildi.

Yönetmenliğini Neslihan Yıldız'ın yaptığı, başrollerini Serkan Dağlı ve Anıl Çelik'in paylaştığı "Ölü Yatırım" filminin çekimlerinde sona yaklaşıldı.

Son sahneleri çekilmekte olan film, Süper Fabric Stüdyosunda gerçekleştirilen basın toplantısında tanıtıldı.

Film ekibinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda konuşan yönetmen Neslihan Yıldız, vizyon tarihinin yakında açıklanacağını belirtti.

Yıldız, film ekibiyle çalışmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Beni güldürmek çok zordur ama senaryoyu ilk okuduğum zaman evin içerisinde kahkahalarla güldüm ve yapıma, 'Bu filmi mutlaka çekmeliyiz' diye hemen gittim." dedi.

Filmin farklılığına dikkati çeken Yıldız, "Normal Türk standartlarının dışında bir iş olacağına inanıyoruz. Çünkü bütün karakterlerimizi o şekilde tasarladık. Filme fantastik komedi diyebiliriz, gerilim yok ama arafta kalmış 'hayalet kız' karakteri ortaya çıktığı zamanlarda korkan bir 'Kerem' var. Filmde imkansız bir aşkı anlatıyoruz fakat 'İmkansız diye bir şey yoktur' mesajı veriyoruz." diye konuştu.

Yıldız, filmde her zaman umut edilmesi gerektiğine değindiklerini belirterek, "İki başrol oyuncumuz bomba gibi geliyorlar. Bu film için söylemiyorum. Çünkü filmin iyi olacağına inanıyorum. Elbette çok iyi olur veya olmaz ama iki oyuncumuz için çok büyük bir çıkış olacak. Çünkü gerçekten çok başarılılar. Onlarla çalıştığım için çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.



"Ben güldüysem, herkes gülecektir"

Oyuncu Nursel Köse de filmin başrol oyuncularının, Zeki Alasya ve Metin Akpınar tadında bir iş çıkardığı yorumunu yaparak, "Bu film bana eski bir Yeşilçam filminin, saf ama temiz karakterlerini ve hikayelerini hatırlatıyor." ifadesini kullandı.

Filmde canlandırdığı "Nurhayat" rolüne ilişkin bilgi veren Köse, "Yönetmenimizle beraber renkli bir karakter ve tip çıkarmaya çalıştık. İlk başta senaryoyu alıp okuyunca bayıldım. Çünkü ben zor gülen bir insanım, 'Ben güldüysem herkes gülecektir' dedim yani filmin, çok iyi bir film olacağına inanıyorum." dedi.



Başrol oyuncularından Serkan Dağlı ise filmin yazım aşamasından itibaren çok eğlendiklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

"En baştan beri Anıl Çelik ile bu yola baş koyduk. Anıl'la beraber daha öncesinde tiyatro da yaptık, geçen sene sahnedeydik ve zaten bizi sahneden keşfettiler. Bu film ise çok eğlenceli bir iş oldu, çok fazla güldük. Mezarlık çekimi olduğu için zorlandığımız anlar oldu. Çünkü dışarıda çalıştık ve eksi 10 derece soğukta çekimler gerçekleştirdik. O soğuklarda, sadece gömlekle oynadığımız için zorlandık ama hiç de şikayet etmedik."



Oyuncu Anıl Çelik de Dağlı ile geçen yıl çıkardıkları oyunlarda ödül aldıklarını aktararak, "Dedik ki 'Biz artık bir film yapalım', o yazmaya başladı, yapımcımız da sağ olsun destek oldu ve böylece yola çıktık. Umarım her şey iyi olacak." şeklinde konuştu.



Toplantıya ayrıca film ekibinden Öykü Çelik, Ceren Kalpakarslan, Simin Bıçakçıoğlu ve Mert Efe Günaydın katıldı.

Serkan Dağlı'nın senaristliğini de üstlendiği film, mezarcılık yapan babalarını aniden kaybeden ve bir haritayla beklemedikleri anda hayatları değişen iki kardeşin hikayesini konu ediniyor.



Hazırlıklarına yaklaşık 3 ay önce başlanan filmde Köksal Engür, Ekin Mert Daymaz, Alican Aytekin, Seyithan Özdemir ve Serkan Ercan da rol alıyor.