Sizin için, bir Meksika gezisi hazırladık. Hem de bu muhteşem ülkenin efsane günlerinde.
Azteklerin, Zapata’nın, Frida Kahlo’nun ülkesi bizimle gezilir. Üstelik Ölüler Günü törenlerinin tarihinde gidiyoruz.
Meksika’nın en Meksika olduğu, gerçekle hayalin birbirine karıştığı günlerde….
26 Ekim ile 6 Kasım arasında yapacağımız Meksika gezimizin ayrıntıları aşağıda.
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