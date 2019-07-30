Başarılı yönetmen Ömür Atay'ın "Kardeşler"i ülkemize ödülle döndü. İzlanda'da "En İyi Film" ödülü kazanan Kardeşler filmi, izleyenlerin beğenisini topladı.

Ömür Atay'ın yönetmenlik koltuğuna oturduğu "Kardeşler" filmi "En İyi Film" ödülünü kazandı.Yönetmen Atay, Türkiye, Almanya ve Bulgaristan ortak yapımı olan filmin başarısını sosyal medya üzerinden duyurdu.Yiğit Ege Yazar, Caner Şahin ve Gözde Mutluer'in başrollerini paylaştığı film, İzlanda'da Close Up Reykjavik Film Festivali'nde En İyi Film ödülünü aldı.Filmin kendisi kadar genç oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.Kardeşler filminin bu ilk başarısı değil. Birçok festivalden de ödüllere sahip.Film Türkiye'de ilk gösterimi 25. Uluslararası Adana Film Festivali'nde gerçekleştirdi.Konusundan kısaca bahsedecek olursak, Yusuf ve Ramazan kardeşlerin işlediği cinayetin tekrar gün yüzüne çıkmasını konu alıyor.