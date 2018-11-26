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Önce huzur sonra turist geldi

Diyarbakır'a önce huzur sonra turist geldi. Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan şehir, kavuştuğu huzur ortamında ziyaretçi sayısını geçen yıla göre yarı yarıya artırdı.

Önce huzur sonra turist geldi

Başarılı terör operasyonlarıyla huzura kavuşan Diyarbakır ziyaretçi sayısını geçen yıla oranla yüzde 58 artırdı.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan pek çok tarihi esere ev sahipliği yapan şehir bu yıl 346 bin 963 kişiyi ağırladı.

Tarihi surları, Ulu Camii ve türbeleriyle ziyaretçilerini tarih yolculuğuna çıkaran kentte turist yoğunluğu yaşanıyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #diyarbakır
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