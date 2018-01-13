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Onur Caymaz romanı Sıfır'ı anlattı

Türk Edebiyatı'nın yükselen değeri Onur Caymaz İzmir'de okurlarıyla buluştu. Caymaz, yeni romanı "Sıfır"ın tanıtım gecesinde Ulusal Kanal'a konuştu

Aydınlık Gazetesi yazarı Onur Caymaz İzmir'de kitapseverlerle bir araya geldi.

7 yıl süren çalışma sonucu ortaya çıkan "SIFIR" romanına karşı artan ilgiye dikkat çeken yazar, kitabın hikayesini anlattı.

Eserlerin oluşumunun uzun uğraşlar gerektirdiğini belirten genç yazar önemli eserlerin bu şekilde oluştuğuna vurgu yaptı.

Onur Caymaz, günümüz edebiyatında kadın hikâyesinin eserlerin tutması için kullanıldığını söyledi.

Okurlardan ve eleştirmenlerden olumlu tepkiler aldığını söyleyen Caymaz bu durumdan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Toplumcu eserleriyle edebiyata yeni bir soluk getiren Caymaz, Türk Edebiyatı'nın değerlerini savunmasıyla ön plana çıkıyor. Eserlerini ise Kemal Tahir, Orhan Kemal, Ömer Seyfettin kuşağının anlayışla kaleme alıyor.

HABER: ANIL HANÇERLİ - KAMERA: GÜÇLÜ ÇEZİK
ulusal.com.tr

Etiketler; #onur caymaz #izmir #Sıfır
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