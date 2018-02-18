"Türk Operası" markasını yaratmak istediklerini belirten Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Karahan, "Sponsor arayışı içerisindeyiz. Ülkemizde birçok büyük firma, bankalar var, onları bekliyoruz" dedi.

Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürü Murat Karahan, "Türk Operası" markasını yaratmak istediklerini belirterek, bu çerçevede düzenlemek istedikleri uluslararası festivaller için büyük şirket ve bankalara "sponsorluk" çağrısında bulundu.



Yaklaşık bir buçuk ay önce DOB Genel Müdürlüğü görevine getirilen dünyaca ünlü tenor Karahan, operada yeni dönem hedefleri hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un kendisini bu göreve getirirken "Murat, Avrupa'da gördüğün bilgi, görgü ve vizyonunu buraya taşımanı ve Türk operasını hak ettiği yere çıkarmanı istiyoruz." dediğini anlatan Karahan, en önemli önceliğinin de bu konu olduğunu vurguladı.



Karahan, "Türk operasını bir dünya markası yapmak üzere yola çıkıyorum. Çok değerli sanatçılarımız, yetenekli genç arkadaşlarımız ve altı tane operamız var bizim. Dünyada birçok ülkenin altı tane operası yoktur. Bu büyük potansiyeli aktif hale getirip, özellikle genç arkadaşlara sahip çıkıp, onların önünü açarak, bu genç jenerasyon ve tabii ki büyük ağabeylerimiz, ablalarımızla beraber bir sinerji yakalayıp sanat yapmak istiyoruz her şeyden önemlisi." ifadelerini kullandı.

"Türk Operası' markasını oluşturmak istiyoruz"

Genel Müdür Karahan, Türkiye topraklarının geçmişi yüz yıllar öncesine dayanan pek çok farklı medeniyete ev sahipliği yaptığına ve bunun melodik zenginliği de beraberinde getirdiğine dikkati çekti.

Karahan, "Türkiye topraklarındaki melodik zenginliği kullanıp, uluslararası boyutta dünyaya sunabileceğimiz, kabul ettirebileceğimiz şekillerde prodüksiyonlar oluşturarak aynı zamanda bir 'Türk Operası' markasını da oluşturmak istiyoruz. Bunu yapabilecek gücümüz, sanatçılarımız, altyapımız, melodik yapımız var. Sadece bu aşkı, hevesi yeniden sanatçıların içinde uyandırıp üretime teşvik etmek istiyoruz." diye konuştu.



"Başkentimize yakışır bir opera binası acilen gerekiyor"

Murat Karahan, Ankara'nın yeterli büyüklükte bir opera binasının bulunmadığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Ankara'ya yeni bir opera binası kazandırmanın derdindeyiz. Bizim için çok önemli bir nokta. Çünkü Türkiye'nin başkenti Ankara, Türkiye'de ilk operanın da kurulduğu şehir. Operanın da başkenti Ankara. O yüzden Başkentimize yakışır bir opera binası bize acilen gerekiyor. Umarım ki Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere devlet büyüklerimiz bu konuya mutlaka el atacaktır.

Biliyorsunuz son birkaç yılda onlarca stat yapıldı. Bence kolaylıkla bir opera binasını da Ankara'da devletimiz yapacaktır diye düşünüyorum. Öncelikli hedeflerim de birisi de bu. İstanbul'da harika bir bina (AKM binası) kazanıyoruz. İnşallah Mart 2019'da açılışını yapacağız. Çok heyecanla bekliyoruz o zamanı."

Karahan, yeni AKM projesini yurt dışında anlattığında çok olumlu yorumlar aldığını dile getirdi.



Festivaller için "sponsor" çağrısı

DOB Genel Müdürü Murat Karahan, festivalleri de uluslararası festivaller haline getirmek istediklerini söyleyerek, bunu yapabilmek için sponsorların gerekli olduğuna dikkati çekti.

Karahan, "Türk Operası' olarak bir marka değeri yaratmaya çalışıyoruz ve elimizdeki bütçe belli. Uluslararası bir festivali uluslararası sanatçılarla, prodüksiyonlarla yapıyorsunuz. O zaman da operamızın mütevazı bütçesinin buraya yetişmesinin imkanı yok. Bu nedenle sponsor arayışı içerisindeyiz. Ülkemizde birçok büyük firma, bankalar var, onları bekliyoruz. Biz bu sponsorluğu bulduğumuzda festivallerimizi de hak ettiği şekilde uluslararası ölçeğe taşıyabileceğiz." diye konuştu.

Bu gerçekleştiğinde turistlerin Türkiye'ye gelen festivallere katılmak üzere de gelebileceğini belirten Karahan, "Halihazırda bağlantı kurduğumuz çok önemli sürprizlerimiz var ama şu anda maddi konularda sonuca ulaşamadığımız için neticelendiremiyoruz bu anlaşmaları. Sponsorlar bizim için çok önemli, değerli." sözlerini kullandı.



Operadaki sözleşmeli personel

Karahan, operadaki sözleşmeli personelin durumuna yönelik ise "Sayın Bakanımız bize bu konuda tam destek. Bu, bizim için çok büyük bir mutluluk. Bu durumdaki gençlerimiz, sanatçılarımız operanın yükünü taşıyorlar. İşlerini aşkla yapabilmeleri için onları motive etmemiz gerekiyor. Motive etmek için de adil bir maaş sistemi gerekiyor. Ücretlendirmelerini daha adil bir sisteme getirmemiz gerekiyor." dedi.

Tarihi opera binasının restorasyonu 165 günde tamamlanacak

Restorasyona alınacak Ulus'taki tarihi opera binasının durumu hakkında da bilgi veren Karahan, daha önce binanın restorasyonunun bir yıl sürmesinin öngörüldüğünü ve bu süreçte temsillerin Leyla Gencer Sahnesi'nde gerçekleştirilmesinin düşünüldüğünü anımsattı.

Yüklenici firmayla görüşerek bu süreyi kısaltma kararı aldıklarını açıklayan Karahan, şunları kaydetti:

"Yüklenici firmayla gerekli anlaşmaları yaptık. Bir 15 gün kadar geç açacağız sezonu ama opera sahnesinde açacağız. O sözü aldık. Ulus'taki opera binasının restorasyonuna 1 Mayıs'ta başlanacak ve 165 gün sonra tamamlanacak inşallah. Ardından sezon bu binada açılacak."