İzmir çağdaş bir opera binasına kavuşuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesinin projelendirdiği Opera İzmir’in temeli atıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, projesini 'Ulusal Mimari Yarışması' ile belirlediği, mimarisi ve teknik donanımı ile Avrupa'daki sayılı örnekler arasında yer alacak ‘Opera İzmir’in’ temelini attı.



Opera binasının temel atma töreninde Şef Tolia Gagliardo yönetiminde İzmir Devlet Opera ve Bale Orkestrası, İzmirlilere müzik ziyafeti yaşattı.



Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, projenin özelliğine dikkat çekti.



İzmir Devlet, Opera ve Bale Müdürü Aytül Büyüksaraç ise Opera İzmir ile 36 yıllık hayallerinin gerçekleşeceğini söyledi.



Opera İzmir’in; mimarisi, sahne tasarımı ve konumuyla dünyadaki örnekleri arasında öne çıkması hedefleniyor. 73 bin 800 metre kare alana kurulacak opera binasında biri bin 435 kullanıcı kapasiteli, diğeri 437 seyircili iki salon ve sahne olacak.



Opera İzmir tamamlandığında Türkiye’nin ilk özel opera binası olma özelliğini taşıyacak.



ulusal.com.tr