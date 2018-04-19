Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 250 çocuğun "Fındıkkıran" "Kuğu Gölü" "Uyuyan Güzel" gibi balenin kült eserlerini sahneye taşıyacağı görkemli bir gösteriye imza atacak.

Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, 250 çocuğun "Fındıkkıran", "Kuğu Gölü", "Uyuyan Güzel" gibi balenin kült eserlerini sahneye taşıyacağı görkemli bir gösteriye imza atacak.

Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde (ADOB) 22 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek etkinlikte, bu kez perdeler çocuklar için açılacak. Bahri Gürcan koordinesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen etkinlik, biletlerin hızlıca tükenmesi sebebiyle ilk kez "matine" ve "suare" olarak, saat 16.00 ve 20.00'de sanatseverlerle buluşacak.

Klasik ve modern baleden eserleri 250 çocuğun sahneleyeceği etkinlikte, bu yıl İstanbul'dan Hülya Aksular Sanat Atölyesi, Konya'dan Mevhibe Kafalıer Bale Okulu, Bodrum'dan Zeynep Okçu Bale Okulu, Mersin'den Yelda Bale Okulu ile Ankara'dan By Sanat, Kar Çiçeği Bale Okulu, Dünya Dans Merkezi ve Fame Dans Stüdyosu yer alacak.

Etkinlik koordinatörü Bahri Gürcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliklere hem Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü hem de Ankara Devlet Opera ve Balesinin büyük bir hassasiyet gösterdiğini söyledi.



"Festivale dönüştürmeyi hedefliyoruz"

Gürcan, projenin her geçen yıl büyüyerek devam ettiğini söyleyerek, şunları belirtti:

"İnşallah 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerini bir festivale dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bu da bütün bir haftaya yayılan temsillerle gerçekleşir diye düşünüyoruz. Bu yıl etkinliklere ilgi ve alaka çok fazlaydı. Biletler çıkar çıkmaz tükendiği için ikinci bir temsili koyduk. Çocuklar ilk kez matine ve suare yapacaklar. Bir gün içerisinde iki temsil yapılıyor ve bir saat içerisinde biletler tükendi. Daha fazla güne yayıldığı taktirde de bu temsillerin hepsi çok dolu geçecektir."

Devlet Opera ve Balesinin verdiği desteğin geleceğin sanatçılarının yetişmesi açısından da büyük önem taşıdığını söyleyerek, "Sanatın üst düzeyde icra edildiği bir kurumda çocukların sahne almaları, onlar için sanat adına gerçekten çok büyük bir adım olacak. Biz de çocuklarımızı desteklemeye devam edeceğiz." dedi.