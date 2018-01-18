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Ordu'da kültür sanat

Trabzon Devlet Tiyatrosu, "Küçülecek Yer Kalmadı" oyununu Ordu'da sahneleyecek

Ordu'da kültür sanat

Trabzon Devlet Tiyatrosu, "Küçülecek Yer Kalmadı" adlı oyununu Ordu'da izleyicilerin beğenisine sunacak.

Behiç Ak'ın yazdığı, Necdet Mert Hürol'un yönettiği oyunun dekorunu Sinan Sungur, kostümünü Esra Selah, ışık tasarımını Nihat Bahar, kostüm tasarımını Esra Selah ve müziğini Cem İdiz üstleniyor.

Evrenin acımasız büyüme isteği ve büyüdükçe artan düzensizleşme eğilimine karşı direnebilmek gerektiğini anlatan mizah dolu oyunda, Selin Poyraz, Ahmet Uzuner, Gürkan Erarslan, Elvan Tibukoğlu, Mahir Elvan, Efecan Baştürk, Ogün Kılıç, Gülendam Rümeysa Sağlam, Erkan Akçelik ile Yaman Tabakoğlu rol alıyor.

Oyun, Ordu Kültür Sanat Merkezi Sahnesi'nde yarın saat 20.00 ile 20 Ocak Cumartesi günü saat 14.00 ve 20.00'de seyirciyle buluşacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #Trabzon Devlet Tiyatrosu #tiyatro #oyun #ordu #kültür sanat #Küçülecek Yer Kalmadı
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