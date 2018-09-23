Ordu'da yaklaşık 300 kadın, bisiklet kullanımı yaygınlaştırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla ''Süslü Kadınlar Bisiklet Turu''nda bir araya geldi.

Ülke genelinde bu yıl altıncısı düzenlenen bisiklet turuna rengarenk ve süslenmiş bisikletleriyle katılan kadınlar, Altınordu ilçesi Taşbaşı Mahallesi sahilindeki iskele önünde toplandı.



Ordu sahilinde şarkılar eşliğinde 5 kilometre yol kateden kadınlar, bisiklet turunu Tayfun Gürsoy Parkı'nda tamamladı.



Kadınlar, yaklaşık bir saat süren etkinlikte çevredeki vatandaşlardan da yoğun ilgi gördü.



Bisiklet turunu düzenleyen Meryem Odabaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ordu'da bu yıl üçüncüsünü yaptıkları etkinliğe yoğun katılım olduğunu söyledi.



Haftalar öncesinde sosyal medya aracılığıyla etkinliği duyurduklarını ifade eden Odabaş, "Bu bir farkındalık eylemidir. Amacımız, bisikleti yaşamımızın bir parçası haline getirmek ve daha fazla kadının bisiklet kullanmasını sağlamak. Ayrıca bisiklete herkesin binebileceğini göstermek istiyoruz. Her şeyden önce gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak istiyoruz." dedi.



Etkinliğe katılan Nuran Güler ise Perşembe ilçesinden geldiğini belirterek, "Ordu'da böyle bir etkinlik olduğu için çok mutluyuz. Bütün kadınlar süslendik ve bu etkinliğe katıldık. İnşallah bundan sonraki yıllarda da devam eder." diye konuştu.



Çiğdem Şanlı ise etkinliği sosyal medya üzerinden duyduklarını dile getirerek, "Hiç düşünmeden katıldık. Bizim gibi meraklı birçok kadının buraya geldiğini gördük. Bundan sonra da devamının yapılması taraftarıyız." ifadesini kullandı.



Hanife Gedik de etkinliğe katılanlara teşekkür ederek, katılımın yüksek olduğunu, bundan sonraki yıllarda daha fazla katılımla bu etkinliği yapmayı amaçladıklarını söyledi.