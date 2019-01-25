Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) sosyal medya hesabından diziyle alakalı şu açıklama yapıldı:
"İstanbul şehrinde Organize İşler tam gaz devam etmektedir. Sazanlar yem peşinde, oltalar Asım Noyan ve ekibinin elinde, daha büyük balıklar ise bu ekibin peşindedir. Dönen dolaplar içinde saflar, temizler, kirliler iç içedir. Ve bu sefer darbe hiç beklenmedik yerden gelir: Asım’ın biricik kızı Nazlı dolandırılır. Dolandırıcılar kralının kızı dolandırılır ise ne olur? Nazlı babasını organize işlerden caydırmak isterken, kendisi mi sazan sarmalına takılmıştır? Gerçeğin tipi bozuk olduğunda, insanlara yakışıklı yalanlar mı lazım olur?
Yılmaz Erdoğan’ın yazıp yönettiği Organize İşler Sazan Sarmalı filminin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Bensu Soral, Rıza Kocaoğlu, Okan Çabalar, Güven Kıraç, Ahmet Mümtaz Taylan, Ersin Korkut, Erdem Baş, Mahir İpek, Ekin Türkmen, Atakan Çelik, Safa Sarı yer alıyor."
Öte yandan filmin fragmanı ve afişi de paylaşıldı.
ulusal.com.tr
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