Oyuncusu Can Gürzap, "Gençlerin kurduğu çok tiyatro var ve ben bu anlamda umutsuzluk içinde büyük bir umut görüyorum." dedi.

Fransız yazar Yasmina Reza'nın kaleme aldığı "Sanat" oyununda Cihan Ünal ve Mutlu Güney ile aynı sahneyi paylaşan sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Can Gürzap, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 50 yılı aşkın süredir sahnelerde olduğunu anlattı.

Günümüzde tiyatroda yaşanan zorluklara değinen Can Gürzap, şunları aktardı:

"Artık tiyatronun kurallarına göre oynama imkanı kalmadı. Çünkü yeteri kadar salon yok ve çok sayıda tiyatro var. Çok tiyatro olması güzel ama salon olmaması da o kadar kötü. Biz alışmışız, tiyatro salı günü başlar, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi matine, suare, pazar günü ise matine oynarsınız. İki akşam da tatildir ve haftada en az 6-7 temsil yaparsınız. Doğrusu da budur zaten. Oyun oynandıkça daha da pişer, daha iyi olur. Şimdi ise haftada bir kez oynuyoruz ve tekrar prova yapmak zorunda kalıyoruz. Bu bakımdan yeteri kadar mutlu olamıyoruz."

Gürzap, tiyatro oyuncularının sinema ve dizilerde rol olmasına da değinerek, "Tiyatro gözümüzü açtığımız esas yer. Tiyatronun yeri çok başka ama oyuncu, iyi ve kaliteli olan her şeyde mutluluk duyar. İyi ve kaliteli olması bizim için çok önemli. Yoksa her biri bizi sevindiren ve tatmin eden işler." diye konuştu.



"Sanat, değişik açılardan bakmayı öğretir"

Tiyatronun, masallarla ortaya çıktığını kaydeden Gürzap, şu bilgileri verdi:

"Masal değişik bir biçime bürünmüş ve tiyatro olmuştur. İçine daha fazla insan katılmıştır. Daha geniş kapsamlı olaylar anlatılmıştır. Ondan öncesi de muhakkak ki vardır ama eldeki belgelere göre 2 bin 500 sene önceye gidiyor geçmişi. Bu sanatın doğduğu yer olan Anadolu, maalesef bu konuda yeterince değerlendirilmemiştir. Tiyatroya yeteri kadar önem verilmemiştir. Oysa yalnız tiyatro değil, bana göre bütün sanatlar insan beyninin vitaminidir. Sanatı olmayan bir ülke, bir millet, uygarlıkta yeteri kadar ileri gidemez. Çünkü sanat, bakış açısı yolları açar insana. Daha değişik açılardan bakmayı öğretir. Sanat, gerek tiyatro, müzik olsun gerek de resim ve heykel olsun, insana haz veren unsurlardır. İnsanın en büyük özelliklerinden biri de haz alarak birtakım şeyleri görmesi, öğrenmesi ya da yorumlamasıdır."

Usta oyuncu, sanatın insan ve toplum için önemini vurgulayarak, "İstediğiniz kadar iyi eğitim almış olun, eğitimini aldığınız konuyu birincilikle bitirmiş olun. Doktorluk ya da mühendislik de okusanız, bu bölümleri birincilikle de bitirseniz, sanat size dünyayı daha geniş açıdan görmeyi, yaşama daha geniş açıdan bakmayı öğretir. Onun için de tiyatro bir okulun tamamlayıcısı olan okuldur." dedi.

Günümüzde genç oyuncuların çok iyi işler yaptıklarını da sözlerine ekleyen Gürzap, "Olanaksızlıklar içinde ve karın tokluğuna yapıyorlar bu işi. Bu çok önemli. Gençlerin kurduğu çok tiyatro var ve ben bu anlamda umutsuzluk içinde büyük bir umut görüyorum." ifadelerini kullandı.

Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden Gencay Gürün’ün Türkçe'ye çevirip yönettiği Sanat oyununun yapımını AYSA Prodüksiyon Tiyatrosu, sahne tasarımını ise Barış Dinçel üstlendi.



Oyun bu akşam Caddebostan Kültür Merkezi'nde tiyatroseverlerle buluşacak.