Kartal Belediyesi, oyuncu Yalçın Menteş için saygı gecesi düzenledi.

Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte Yalçın Menteş'e ünlü isimler müzik ve sohbetleriyle destek oldu.



Programa Soner Olgun ve Onur Akın şarkılarıyla Rasim Öztekin, Şoray Uzun ve Müfit Can Saçıntı sohbetleriyle katıldı.



Menteş de programda, seyircilere ve etkinlikte payı bulunanlara teşekkür ederek, "Bu geceyi A'dan Z'ye hazırlayan Müfit'tir, Kartal Belediyesi'dir, başkandır. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir gece hazırlamışlar. Sizler de buraya gelerek bu geceyi renklendirdiniz. Sağ olun, var olun." dedi.



Uzun bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşan oyuncu Menteş, seyircileri ve oyunculuğu özlediğini ifade ederek, "Bu akşam çıktım ya, salona girerken geldim delikanlının biri önümü kesti. Önüme eğildi. 'Abi dedi, neredesin ya özledik. Abi gelmişken bir 'stand up' yaparsın.' Ben de sizi özledim ama ben yapsam yapsam 'sit down' yaparım." şeklinde konuştu.



Menteş'in etkinlik dolayısıyla duygulandığı görüldü.