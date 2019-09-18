20. yüzyılın en büyük sanatçılarından, Kübizm akımının öncüsü İspanyol ressam Pablo Picasso’nun gösteri dünyasını konu aldığı eserleri İzmir'de sergilendi.
Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerde "Picasso-Méditerranée Projesi" kapsamında düzenlenen serginin Türkiye ayağı İzmir'de açıldı. Arkas Sanat Merkezi'ndeki sergi projenin bitişi olma özelliği taşıyor.
"Picasso & Gösteri Sanatı" isimli sergide, Picasso'nun gösteri dünyasını konu aldığı birçok önemli tablosu, tasarladığı kostümler, eskizler, heykeller ve yaşamına dair fotoğraflar yer alıyor.
Sergi 5 Ocak 2020 tarihine kadar Arkas Sanat Merkezinde sanatseverlerin gösterimine açık olacak.
ulusal.com.tr
Dünyaca ünlü ressam Pablo Picasso'nun eserleri İzmir'de sanatseverlerin gösterimine açıldı. "Picasso-Méditerranée Projesi" kapsamında düzenlenen sergiler serisinin Türkiye bölümü 5 Ocak 2020'e kadar Arkas Sanat Merkezi'nde ziyarete açık olacak.
20. yüzyılın en büyük sanatçılarından, Kübizm akımının öncüsü İspanyol ressam Pablo Picasso’nun gösteri dünyasını konu aldığı eserleri İzmir'de sergilendi.