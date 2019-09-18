Dünyaca ünlü ressam Pablo Picasso'nun eserleri İzmir'de sanatseverlerin gösterimine açıldı. "Picasso-Méditerranée Projesi" kapsamında düzenlenen sergiler serisinin Türkiye bölümü 5 Ocak 2020'e kadar Arkas Sanat Merkezi'nde ziyarete açık olacak.

20. yüzyılın en büyük sanatçılarından, Kübizm akımının öncüsü İspanyol ressam Pablo Picasso’nun gösteri dünyasını konu aldığı eserleri İzmir'de sergilendi.



Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerde "Picasso-Méditerranée Projesi" kapsamında düzenlenen serginin Türkiye ayağı İzmir'de açıldı. Arkas Sanat Merkezi'ndeki sergi projenin bitişi olma özelliği taşıyor.



"Picasso & Gösteri Sanatı" isimli sergide, Picasso'nun gösteri dünyasını konu aldığı birçok önemli tablosu, tasarladığı kostümler, eskizler, heykeller ve yaşamına dair fotoğraflar yer alıyor.



Sergi 5 Ocak 2020 tarihine kadar Arkas Sanat Merkezinde sanatseverlerin gösterimine açık olacak.



ulusal.com.tr