İstanbul'da Nükleer Araştırma Merkezi'nde yangın
İstanbul'da Nükleer Araştırma Merkezi'nde yangın
Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi
Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi
Fed'in neden faiz indirdiği açıklandı
Fed'in neden faiz indirdiği açıklandı
Fed'den faiz kararı
Fed'den faiz kararı

Pablo Picasso İzmir'de

Dünyaca ünlü ressam Pablo Picasso'nun eserleri İzmir'de sanatseverlerin gösterimine açıldı. "Picasso-Méditerranée Projesi" kapsamında düzenlenen sergiler serisinin Türkiye bölümü 5 Ocak 2020'e kadar Arkas Sanat Merkezi'nde ziyarete açık olacak.

Pablo Picasso İzmir'de

20. yüzyılın en büyük sanatçılarından, Kübizm akımının öncüsü İspanyol ressam Pablo Picasso’nun gösteri dünyasını konu aldığı eserleri İzmir'de sergilendi. 

Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerde "Picasso-Méditerranée Projesi" kapsamında düzenlenen serginin Türkiye ayağı İzmir'de açıldı. Arkas Sanat Merkezi'ndeki sergi projenin bitişi olma özelliği  taşıyor. 

"Picasso & Gösteri Sanatı" isimli sergide, Picasso'nun gösteri dünyasını konu aldığı birçok önemli tablosu, tasarladığı kostümler, eskizler, heykeller ve yaşamına dair fotoğraflar yer alıyor.

Sergi 5 Ocak 2020 tarihine kadar Arkas Sanat Merkezinde sanatseverlerin gösterimine açık olacak.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Pablo Picasso #izmir
Önceki Haber
PKK'nın finansal kaynağına darbe
Sonraki Haber
Öncü Kadın'dan çağrı: Oyunu bozalım!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.