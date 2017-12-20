Son dönemlerde unutulmaya yüz tutmuş mesleklerden biri perde kordonculuğu. Vahan amca tam 40 yıl önce Sahaflar Çarşısında açtığı yerde bu sanatı hala devam ettirmeye çalışıyor.
Vahan Antikyan, 40 yıl önce İstanbul Beyoğlu Sahaflar Çarşısında bulunan bu mütevazı dükkanı açtı. İçinde saçaktan kordona, fırfırdan püsküle perde aksesuarlarına ait her şeyi bulabilirsiniz.
El emeği bu ürünler hâlâ yoğun rağbet görüyor.
İpinden, boyasına ürünlerin her aşamasında Antikyan'ın el emeği var.
Vahan Antikyan zamana direnen sanatının yok olmasını önlemek istiyor.
ulusal.com.tr
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.