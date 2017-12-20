Perde kordonculuğu yavaş yavaş unutulan mesleklerden biri. Vahan Antikyan 40 yıl önce İstanbul Sahaflar Çarşısında açtığı dükkanda sanatını hâlâ yaşatıyor. Çok az örneği olan bu mütevazı dükkanda saçaktan kordona, fırfırdan püsküle perde aksesuarları ile ilgili hayal ettiğiniz ve aradığınız her şeyi bulabilirsiniz.

0 0 0 0