banner959
Yıldırım: Kamu kurumlarına 110 bin memur alınacak
Yıldırım: Kamu kurumlarına 110 bin memur alınacak
Tek Tip uygulaması geldi
Tek Tip uygulaması geldi
CHP’den KHK'ya sert tepki
CHP’den KHK'ya sert tepki
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye flaş mesaj!
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye flaş mesaj!

Perde kordonculuğu yavaş yavaş unutulan mesleklerden biri

Perde kordonculuğu yavaş yavaş unutulan mesleklerden biri. Vahan Antikyan 40 yıl önce İstanbul Sahaflar Çarşısında açtığı dükkanda sanatını hâlâ yaşatıyor. Çok az örneği olan bu mütevazı dükkanda saçaktan kordona, fırfırdan püsküle perde aksesuarları ile ilgili hayal ettiğiniz ve aradığınız her şeyi bulabilirsiniz.

Perde kordonculuğu yavaş yavaş unutulan mesleklerden biri
Son dönemlerde unutulmaya yüz tutmuş mesleklerden biri perde kordonculuğu. Vahan amca tam 40 yıl önce Sahaflar Çarşısında açtığı yerde bu sanatı hala devam ettirmeye çalışıyor.

Vahan Antikyan, 40 yıl önce İstanbul Beyoğlu Sahaflar Çarşısında bulunan bu mütevazı dükkanı açtı. İçinde saçaktan kordona, fırfırdan püsküle perde aksesuarlarına ait her şeyi bulabilirsiniz.

El emeği bu ürünler hâlâ yoğun rağbet görüyor.

İpinden, boyasına ürünlerin her aşamasında Antikyan'ın el emeği var.

Vahan Antikyan zamana direnen sanatının yok olmasını önlemek istiyor.


ulusal.com.tr
Önceki Haber
2018 bütçe tasarısı görüşmelerinde sona geliniyor
Sonraki Haber
İstanbul'da trafik vatandaşı çileden çıkarıyor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.