Perge'nin tarihi çeşmesinden 1800 yıl sonra yeniden su aktı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın antik çeşmeleri yeniden canlandırma projeleri kapsamında, Antalya'nın Aksu ilçesindeki Perge Antik Kenti'nde bulunan 1800 yıllık Kestros Çeşmesi tekrar suyla buluşturuldu.

Bahri Doğukan Şahin Bahri Doğukan Şahin
Perge'nin tarihi çeşmesinden 1800 yıl sonra yeniden su aktı
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Daha önce Burdur'daki Antoninler Çeşmesi ve Kibyra Antik Kenti'ndeki Anıtsal Çeşme de aynı projeyle su akıtılmıştı.

PERGE'DE UZUN SOLUKLU ÇALIŞMALAR

Perge Antik Kenti'nde 1946’da Ordinaryüs Prof. Dr. Arif Müfid Mansel tarafından başlatılan kazılar, günümüzde Prof. Dr. Şebnem Sedef Çokay Kepçe liderliğinde devam ediyor. İmparator Hadrianus dönemine tarihlenen Kestros Çeşmesi'nde, 2 yıl süren çalışmanın ardından Devlet Su İşleri’nin kanalından su çekilerek sistem yeniden işler hale getirildi.

TÜRKİYE'DEKİ ÜÇÜNCÜ SU AKITAN ANTİK ÇEŞME

Kazı Başkan Yardımcısı Dr. Aytaç Dönmez, çeşmenin Sagalassos ve Kibyra’daki örneklerden farklı olarak, suyun 700 metrelik bir kanal aracılığıyla antik caddede aktığını belirtti. Bu özelliğiyle Kestros Çeşmesi, Roma döneminde lüks bir yapı olarak değerlendiriliyor. Restorasyon öncesinde başlatılan bu uygulamanın, antik kente canlılık katması bekleniyor.

ANTALYA TURİZMİ İÇİN ÖNEMLİ

Çeşmenin aynı zamanda bir kapı yapısı işlevi gördüğünü aktaran Dr. Dönmez, bu tarihi yapının Antalya’nın kültürel zenginliklerini tanıtmak ve turizmi canlandırmak adına büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Geniş kapsamlı restorasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra çeşmenin daha da görkemli bir hale getirilmesi planlanıyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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