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Peribacaları arasında 'senfoni'

Kapadokya'da peribacaları arasında "Antik Kentler Konserleri" kapsamında "Senfoni ile Müziğimiz" adlı konser verildi.

Peribacaları arasında 'senfoni'

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesindeki peribacaları arasında "Antik Kentler Konserleri" kapsamında "Senfoni ile Müziğimiz" adlı konser verildi.

Paşabağı Örenyeri'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen etkinlik, Orhan Şallıel şefliğinde Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası eşiğinde gerçekleştirildi.

Konser öncesi konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Doç. Dr. Murat Salim Tokaç, Antik Kent Konserlerinin kültür turizmine katkı sağlamak amacıyla düzenlenmeye başladığını belirtti.

Tokaç, "Konseri geçen yıl Kütahya Aizanoi ve Burdur Kibyra antik kentlerinde, bu yıl ise Çanakkale Kilitbahir Kalesi ve Diyarbakır Suriçi'nde düzenledik. Bugün de Paşabağı'nda tarihi bir mekandayız. Tarihi mekanlarda, yerelden evrensele bir bakış açısıyla müziğimizin tanıtılması ve bu sayede kültür turizmine katkı sağlamayı amaçlamaktayız." dedi. 

Konuşmanın ardından şef Şallıel yönetiminde sahne alan Çukurova Devlet Senfoni Orkestrasının konserini, Japonya, Hindistan, Çin, Sudan, Filipinler, Zambiya, Makedonya ve Malta'nın Ankara büyükelçilerinin yanı sıra Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen ile çok sayıda vatandaş ve yabancı turist izledi.

Işıklarla renklendirilen Peribacaları arasında düzenlenen konser, aynı zamanda görsel şölene sahne oldu.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #kapadokya
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