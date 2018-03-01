Dünyaca ünlü ressam Picasso'nun tablosu, yaklaşık 70 milyon dolara alıcı buldu.

Ünlü İspanyol ressam Pablo Picasso'nun ''Kırmızı Hırkalı ve Bereli Kadın'' tablosu, Londra'da bir müzayedede 70 milyon dolara satıldı.



İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Picasso'nun Marie-Therese Walter'ın portresinin yer aldığı ''Altın Meşe'' olarak da bilinen ''Kırmızı Hırkalı ve Bereli Kadın'' tablosu, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Sotheby's müzayedesinde yaklaşık 70 milyon dolara (49,8 milyon sterlin) alıcı buldu.



Müzayedenin satış temsilcisi Thomas Bompard, 1937'de resmedilen tablonun son yıllarda piyasaya sunulan en değerli portrelerden biri olduğunu açıkladı.



Daha önce, New York'taki Christie's müzayedesinde, Picasso'nun ''Cezayirli kadınlar'' tablosu 179 milyon 365 bin dolara satılmıştı.