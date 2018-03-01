banner972
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan flaş açıklama
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan flaş açıklama
Vatan Partisi'nden Ercan Yazgan tepkisi
Vatan Partisi'nden Ercan Yazgan tepkisi
HDP'li Öcalan'a hapis cezası
HDP'li Öcalan'a hapis cezası
Spotify'dan flaş karar
Spotify'dan flaş karar

Picasso'nun 'Altın Meşe' tablosuna rekor fiyat

Dünyaca ünlü ressam Picasso'nun tablosu, yaklaşık 70 milyon dolara alıcı buldu.

Picasso'nun 'Altın Meşe' tablosuna rekor fiyat

Ünlü İspanyol ressam Pablo Picasso'nun ''Kırmızı Hırkalı ve Bereli Kadın'' tablosu, Londra'da bir müzayedede 70 milyon dolara satıldı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Picasso'nun Marie-Therese Walter'ın portresinin yer aldığı ''Altın Meşe'' olarak da bilinen ''Kırmızı Hırkalı ve Bereli Kadın'' tablosu, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Sotheby's müzayedesinde yaklaşık 70 milyon dolara (49,8 milyon sterlin) alıcı buldu.

Müzayedenin satış temsilcisi Thomas Bompard, 1937'de resmedilen tablonun son yıllarda piyasaya sunulan en değerli portrelerden biri olduğunu açıkladı.

Daha önce, New York'taki Christie's müzayedesinde, Picasso'nun ''Cezayirli kadınlar'' tablosu 179 milyon 365 bin dolara satılmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Altın Meşe #picasso
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.