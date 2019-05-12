Onlar pek çok dilde söyledikleri onlarca şarkı ile büyük bir hayran kitlesine sahip. Kendilerine "Müziğin arkeologları" diyorlar. Dünyaca ünlü müzik grubu Pink Martini'den bahsediyoruz. Grup, 14 Mayıs salı günü Türkiye turnesine başlayacak.

Unutulmaz eserler, onların yorumuyla dinleyicilere bambaşka bir zevk veriyor....Çıkardıkları her albümle altın ve platin plak kazandılar. Şimdi de Türkiye'de sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyorlar.Dünyaca ünlü müzik grubu Pink Marti'nin dünya turesi kapsamındaki duraklarından biri Türkiye olacak.İngilzce, Yunanca, Japonca.. Pek çok dilde yorumladıkları şarkılar ile dinleyicilerine müzik ziyafeti sunan grup, Türkiye konserlerine 12 Mayıs'ta başlayacak."Müziğin arkeologları" 14 - 21 Mayıs tarihleri arasında İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa ve Konya'da hayranları ile buluşacak.Turne programı 14 Mayıs'ta Bursa'da başlayacak. Ardından 16 Mayıs İstanbul, 17 Mayıs İzmir, 18 Mayıs Adana, 20 Mayıs Ankara ve 21 Mayıs Konya konseri ile Türkiye turu sona erecek.