Popstar yarışması ile tanınmıştı: Müzisyen Rıza Tamer Şişman hayatını kaybetti

Popstar yarışmasıyla Türkiye çapında tanınan 43 yaşındaki müzisyen Rıza Tamer Şişman, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evinde rahatsızlanması sonucu hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

REÇETELİ İLAÇLARINI ALDIKTAN SONRA FENALAŞTI

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Çırkan Mahallesi Şenkal Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, evinde reçeteli ilaçlarını kullanan Rıza Tamer Şişman bir süre sonra fenalaştı. Durumun bildirilmesi üzerine adrese hızla sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi evinde yapılan 43 yaşındaki müzisyen, arkadaşı Ş.T.E. ile birlikte ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altındayken durumunun ağırlaşması üzerine ilçedeki özel bir hastaneye sevk edilen Şişman, doktorların sabah saatlerine kadar süren tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Müzisyenin hastanedeki ani vefatı şüpheli bulunarak olayla ilgili adli süreç başlatıldı. Cumhuriyet savcısı, ölümün ardındaki nedenleri aydınlatmak üzere detaylı bir inceleme yürütüyor. Soruşturma kapsamında öncelikli olarak zehirlenme ihtimali üzerinde durulurken, Şişman'ın cansız bedeninin kesin ölüm sebebinin saptanması amacıyla Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderileceği öğrenildi.

2000'Lİ YILLARA DAMGA VURMUŞTU

Rıza Tamer Şişman, 2000'li yılların başında ekranlara gelen ve Türkiye'nin en çok izlenen müzik yarışmalarından biri olan Popstar ile adını duyurmuştu. Programdaki performansı ve müzik kariyeriyle öne çıkan Rıza Tamer, geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Şişman'ın kesin ölüm nedenini belirleyecek olan olayla ilgili soruşturma sürüyor.