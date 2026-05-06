"Portekiz Aşkı" filminin ilk gösterimi yapıldı

Türkiye'de de 8 Mayıs'ta vizyona girecek filmin galası, İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi Yeşilçam Salonu'nda gerçekleştirildi.

Galada basın mensuplarına açıklamada bulunan filmin yapımcısı Murat Şener, ilk yola çıkarken televizyon için bir film çekmek istediklerini belirterek, "Ama Portekiz'e gidip, gelmeye başladıktan sonra orada sinemada çok karşılığı olan resimler gördük. O yüzden işi biraz büyütelim dedik. Aslında Portekiz özellikle seçtiğimiz bir yer değildi ama tercih etme nedenimiz oranın doğal bir plato olmasıydı." dedi.

Şener, filmin yapım aşaması ve çekimlerinin 1 yıl sürdüğünü dile getirerek, şöyle devam etti:

"Başka bir ülkede oranın yasalarına göre işler yapmak kolay değil. Biz de sadece buradan oraya oyuncu ve uygulayıcı yapımcı götürdük. Bir takım orada ortaklıklar kurduk ve partner firmalarla anlaştık. (Portekiz) gelecek olduğunu düşündüğümüz bir kapı. Aslında hedefimiz Latin Amerika, bundan sonra yapacağımız işleri oraya göre şekillendirip, ilerlemek istiyoruz."

Filmin telif haklarının şu anda 3 farklı ülkeye satıldığı bilgisini veren Şener, "Filmin ticari anlamda şu anda Rusya'da da bir karşılığı var." ifadesini kullandı.

Oyuncu İsmail Demirci, filmin iki uluslu olmasının mutluluk verici olduğunu söyleyerek, "Zannediyorsam Portekiz ortak yapımı ilk Türk filmi. Bu güzel bir şey. Biz de Portekiz'e gittik, çok güzel ağırlandık. Çok da güzel bir film oldu." diye konuştu.

Oyuncu Ayşen İnci ise filmde kısa bir rolü olduğunu ifade ederek, "Ufak bir rol olsa da bu projede yer aldığım için çok mutluyum. Güzel bir ekip, güzel bir senaryo o yüzden seve seve filmi kabul ettim. Dilerim ki seyircisi bol olsun. Herkese keyifli seyirler diliyorum." dedi.

Galaya ayrıca filmin ortak yapımcılarından Mustafa Şirin, Emrah Güner ve Tolga Öner katıldı.

- Film hakkında

Yurt dışında ciddi hayran kitlesine sahip oyuncu Cansu Dere, Portekizli ünlü oyuncu Diogo Morgado ve İsmail Demirci'nin başrollerini paylaştığı film, Türkiye ile Portekiz arasında uzanan bir aşk hikayesini beyazperdeye taşıyor.

Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Marta Faial, Rodrigo Soares, Ines Heredia, Başak Daşman, Çağla Demir, Ayşen İnci, Şerif Sezer ve Hamdi Üstünol bulunuyor.

"Dayı 2" filminin yapımcısı Diopter Film ve G-NR Film işbirliğiyle hayata geçirilen yapımın yönetmen koltuğunda İsmail Şahin oturuyor.

Senaryosu Murat Boyacıoğlu ve Rana Denizer imzası taşıyan romantik ve drama türündeki film, yaşadığı hayal kırıklıklarına rağmen aşka inancını kaybetmeyen ve geçmişini geride bırakarak yeni bir başlangıç yapmak isteyen Yasemin'in hikayesini anlatıyor.