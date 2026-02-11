Poyraz Karayel’in Sefer’inden acı haber! Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti
Türk televizyon ve tiyatro dünyasının sevilen isimlerinden Kanbolat Görkem Arslan, İstanbul'daki evinde geçirdiği ani rahatsızlık sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
“Poyraz Karayel” dizisindeki Sefer karakteriyle hafızalara kazanan ve “Çemberimde Gül Oya” gibi önemli yapımlarda rol alan Kanbolat Görkem Arslan, 45 yaşında hayatını kaybetti.
NTV'nin haberine göre, gece saatlerinde evinde fenalaşan oyuncu için yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Arslan, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.
Hastane yetkilileri tarafından konuya ilişkin henüz ayrıntılı bir bilgilendirme veya resmi açıklama yapılmadı.
Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Kanbolat Görkem Arslan, profesyonel sanat hayatına 1998 yılında tiyatro sahnelerinde adım attı.
Televizyon kariyerine “Çemberimde Gül Oya” dizisiyle başlayan başarılı oyuncu, ardından “Ezel”, “Yer Gök Aşk”, “Hayat Bazen Tatlıdır” ve “Bir Deli Rüzgar” gibi ses getiren projelerde yer aldı.
Arslan, son olarak “Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi” dizisiyle izleyici karşısına çıkmıştı.