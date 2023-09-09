Prag Büyükelçiliğinden Nazım Hikmet belgeseli! Bilinmeyen fotoğrafları ile Nazım Hİkmet...
Prag Büyükelçisi Egemen Bağış'ın girişimleriyle Nazım Hikmet'in, Prag Ulusal Tiyatro arşivlerinden çıkarılan fotoğrafları ve Prag günleri belgeselleştirildi.
Egemen Bağış, ‘Nazım ve Prag’ belgeselinde Türk ve Çek halkı arasındaki ortak tarihin önemli aktörlerinden bir tanesinin de Nazım Hikmet olduğunu belirterek Nazım’ın Türkiye'de yasaklı olduğu dönemlerde farklı birçok ülke ve şehirde yaşamak durumunda kaldığını, bu şehirlerden birinin de Prag olduğunun altını çiziyor.
Nazım Hikmet’in 1956-1958 yılları arasında Prag’da hazırladığı tiyatro oyunları sırasında çekilmiş ve daha önce hiç yayınlanmamış fotoğraflarının da yer aldığı belgeselde Nazım Hikmet'in Slavia Cafe olarak bilinen mekanda dostları ve diğer düşünürlerle buluştu.
Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, Nazım Hikmet'in yazıp yönettiği tiyatro oyunlarından “Budala” (Podivin) oyununun Çekoslovakya Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelendiğini ve bu oyunun kitapçıklarının da araştırmacı Özgür Öztürk tarafından bulunduğunu belirtiyor.
Prag Büyükelçiliği'nden 'Nazım Hikmet anma gecesi