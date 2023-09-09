Prag Büyükelçiliğinden Nazım Hikmet belgeseli! Bilinmeyen fotoğrafları ile Nazım Hİkmet...

Egemen Bağış, ‘Nazım ve Prag’ belgeselinde Türk ve Çek halkı arasındaki ortak tarihin önemli aktörlerinden bir tanesinin de Nazım Hikmet olduğunu belirterek Nazım’ın Türkiye'de yasaklı olduğu dönemlerde farklı birçok ülke ve şehirde yaşamak durumunda kaldığını, bu şehirlerden birinin de Prag olduğunun altını çiziyor.