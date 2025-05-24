PTT, "Avrupa'nın en güzel pulu" yarışmasına katılıyor!

Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ (PTT), Avrupa Kamu Posta İşletmecileri Birliği (PostEurop) tarafından düzenlenen “2025 Avrupa’nın En Güzel Pulu Yarışması”na, Pul Emisyon Programı kapsamında 9 Mayıs’ta tedavüle sunduğu “Avrupa 2025 (Ulusal Arkeolojik Keşifler–Çatalhöyük)” konulu pulu ile katılıyor.

GEÇMİŞTE 6 KEZ BİRİNCİLİK ELDE EDİLDİ

PTT, daha önce bu prestijli yarışmada 2011’de “Ormanlar”, 2013’te “Posta Araçları”, 2015’te “Eski Oyuncaklar”, 2017’de “Kaleler”, 2018’de “Köprüler” ve 2020’de “Tarihi Posta Yolları” konulu pullarla birincilik kazanarak önemli başarılar elde etmişti.

PTT, daha önce bu prestijli yarışmada 2011’de “Ormanlar”, 2013’te “Posta Araçları”, 2015’te “Eski Oyuncaklar”, 2017’de “Kaleler”, 2018’de “Köprüler” ve 2020’de “Tarihi Posta Yolları” konulu pullarla birincilik kazanarak önemli başarılar elde etmişti.