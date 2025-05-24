PTT, "Avrupa'nın en güzel pulu" yarışmasına katılıyor!

PTT, PostEurop tarafından düzenlenen “2025 Avrupa’nın En Güzel Pulu Yarışması”na, Çatalhöyük temalı anma pulu ile katılıyor. Türkiye’yi temsil eden pul için oy verme süreci 9 Eylül’e kadar devam edecek.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
PTT, "Avrupa'nın en güzel pulu" yarışmasına katılıyor!
Yayınlanma:

Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ (PTT), Avrupa Kamu Posta İşletmecileri Birliği (PostEurop) tarafından düzenlenen “2025 Avrupa’nın En Güzel Pulu Yarışması”na, Pul Emisyon Programı kapsamında 9 Mayıs’ta tedavüle sunduğu “Avrupa 2025 (Ulusal Arkeolojik Keşifler–Çatalhöyük)” konulu pulu ile katılıyor.

GEÇMİŞTE 6 KEZ BİRİNCİLİK ELDE EDİLDİ

PTT, daha önce bu prestijli yarışmada 2011’de “Ormanlar”, 2013’te “Posta Araçları”, 2015’te “Eski Oyuncaklar”, 2017’de “Kaleler”, 2018’de “Köprüler” ve 2020’de “Tarihi Posta Yolları” konulu pullarla birincilik kazanarak önemli başarılar elde etmişti.

PTT, daha önce bu prestijli yarışmada 2011’de “Ormanlar”, 2013’te “Posta Araçları”, 2015’te “Eski Oyuncaklar”, 2017’de “Kaleler”, 2018’de “Köprüler” ve 2020’de “Tarihi Posta Yolları” konulu pullarla birincilik kazanarak önemli başarılar elde etmişti.

Kırmızı bültenli firarilere Avrupa’da şok baskın!Kırmızı bültenli firarilere Avrupa’da şok baskın!Gündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

PTT
Günün Manşetleri
NATO'ya meydan okuma zamanı: 24 Mayıs'ta Edirne’de buluşuyoruz!
Rüşdü Saracoğlu hayatını kaybetti
İade kargo ücreti artık tüketiciden alınamayacak
Kırmızı bültenli firarilere Avrupa’da şok baskın
Meteoroloji 43 il için sağanak alarmı verdi
Sadece Edirnelileri değil tüm Türkiye'yi bekliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Ergenç ve Kocaoğlu’na hapis ceza verildi
Düğün magandalarına şafak baskını
36 ilde 56 muvazzaf asker yakalandı
Çok Okunanlar
Piyasalarda altın rüzgarı Piyasalarda altın rüzgarı
Mevduatta rekor faiz! Mevduatta rekor faiz!
Her sabah dinç uyanmak mümkün! Her sabah dinç uyanmak mümkün!
Akaryakıt fiyatlarında son durum Akaryakıt fiyatlarında son durum
Şok markette yaz coşkusu Şok markette yaz coşkusu