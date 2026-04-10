Raf'ın yeni oyunu 'Buradan Bakınca Daha Kalabalık' 11 Nisan'da Gri Sahne Beyoğlu'nda izleyiciyle buluşuyor

Raf'ın yeni yapımı "Buradan Bakınca Daha Kalabalık", 11 Nisan tarihinde Gri Sahne Beyoğlu'nda seyirciyle buluşuyor. Doğuş Elden'in yazıp yönettiği tek perde ve 50 dakika uzunluğundaki yapım, modern insanın kendi kopyaları arasında kayboluşunu ve yeniden var olma çabasını gösterişten uzak, sade bir dille anlatıyor.

KİMLİKLERİN VE ZAMANIN İÇ İÇE GEÇTİĞİ BİR DÜNYA

Oyun, izleyicisini kimliklerin belirsizleştiği, tanıdık ama bir o kadar da yabancı bir dünyaya davet ediyor. Kimliklerin bulanıklaştığı, zamanın iç içe geçtiği, eskiyle yeninin, dün ile bugünün acımasızca birbirine karıştığı bir varoluş sorgulaması sunan eser, denemekten çekinmeyen yapısı ve absürd dünyasıyla sahneleniyor.

Oyuncu kadrosunda Cansu İrey ve Görkem Dalgıç yer alıyor. Eserin özgün müzikleri ve ses tasarımı Deniz Perhan'a, teknik uygulaması Vahit Utku İşçimen'e ait. Oyunun görüntü tasarımı ve fotoğraflarında ise yine yazar ve yönetmen Doğuş Elden'in imzası bulunuyor.

Eserin ana temasını yansıtan oyun broşüründe yer alan metin, sahnelenen varoluşsal krizin sınırlarını şu ifadelerle çiziyor:

"Geçmişin ve bugünün parçaları istemsizce yine birbirine karışıyor. Kalabalık dışarı çıkıyor, gelecek geçmişi yutuyor. Sonra kısa bir reklam arası… Kaldığımız yerden devam edebiliyor muyuz? Çünkü buradan bakınca herkes birbirinin tıpkısı, oradan bakınca sanki diğerinin intiharı."

GELECEK GÖSTERİM TARİHLERİ

Oyun, 11 Nisan'daki ilk gösteriminin ardından önümüzdeki haftalarda da sahnelenmeye devam edecek. Seyirciler yapımı 24 Nisan ve 23 Mayıs tarihlerinde yeniden Gri Sahne Beyoğlu'nda izleyebilecek.