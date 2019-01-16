Mısır-bilet tartışmaları nedeniyle vizyona gireceği tarihte belirsizlik yaşanan 'Recep İvedik 6' filmi, CGV Mars dağıtım şirketini değiştirerek, UIP ile anlaştı.

Yapımcılar ile dağıtımcılar arasında yaşanan kriz sebebiyle vizyona gireceği tarihte belirsizlik yaşanan 'Recep İvedik 6', UIP ile anlaştı.



Recep İvedik karakteriyle 6. filmini sinemaseverlerle buluşturmaya hazırlanan ünlü komedyen Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından filmin afişini yayınladı.



Recep İvedik 6, UIP Türkiye resmi internet sitesi üzerinden 8 Şubat'ta vizyona girecek filmler arasında gösterildi.







Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar, kişisel sosyal medya hesabından Recep İvedik 6 filminin afişini paylaştı. Gökbakar, paylaşımına şu notu düştü:

"Recep İvedik 6 @recepivedik bu macerasında Afrika'nın altını üstüne getiriyor... Çok yakinda inşallah sizlerle... #recepivedik#recepivedik6 @togangokbakar"