Reggae Müziğin Tüm Renkleri Küçükçiftlik Bahçe’de

Jamaika’da doğup yükselen ve tüm renkleri kucaklayan, dingin ritimleriyle kendini tüm dünyaya sevdiren reggae müziğin Türkiye’deki temsilcileri, KüçükÇiftlik Bahçe Olduğu Gibi Sunar konserleri kapsamında bir araya geliyor! Türkçe reggae denilince akla ilk gelen isimlerden Sattas ve Bosphoroots, Goril, Ras Memo, C-Fyah, Özge Ürer, Da Frogg, Kulakkurdu Ohrwurm ile Simba Roots Sound System, 24 Eylül’de KüçükÇiftlik Bahçe’nin sakin ve huzurlu ortamında İstanbullulara yılın en “chill” pazar gününü yaşatacak. KüçükÇiftlik Park’ın yeşil yüzü KüçükÇiftlik Bahçe’de Yüzdeyüz Müzik katkıları ve URU organizasyonuyla düzenlenen KüçükÇiftlik Bahçe Olduğu Gibi Sunar konserlerinin biletleri Biletix’te!

KüçükÇiftlik Park’ın, 2019’dan beri yerli ve bağımsız müzik sahnesinin en iyi isimlerine yer veren ve her yaz özlemle beklenen KüçükÇiftlik Bahçe Olduğu Gibi Sunar konserlerinde İstanbullular dostlarıyla birlikte, şehrin merkezinde ancak stresinden uzakta iyi müzik, iyi yiyecek ve içecek seçenekleri eşliğinde yüzdeyüz müziğin keyfini doyasıya yaşıyorlar. Farklı müzik türlerinden yerli sanatçıların samimi performanslarına en sahipliği yapan serinin 2023 konserleri, tadına doyulmaz bir reggae şöleniyle devam ediyor.

24 Eylül’de KüçükÇiftlik Bahçe’de gerçekleşecek bu mini reggae festivalinde İstanbullular gün boyu çimlerde yayılıp yiyecek, içecek, dans edecek; rasta/dreadlock ve tattoo stantlarında imaj yenileyecek; aksesuar, plak, giyim stantlarında alışveriş yapacak ve sevdikleriyle dingin ve mutlu bir pazar günü geçirecek. Türkçe reggae müziğin temsilcilerinin gün boyu sahnede olacağı etkinlikte müzikseverler Sattas, Bosphoroots, Goril, Ras Memo, C-Fyah, Özge Ürer, Da Frogg, Kulakkurdu Ohrwurm ve konser sonrası Simba Roots Sound System ile kendilerini reggae, dub, jungle, hiphop ve dnb ritimlerine bırakacaklar.

Reggae müziğinin özünden uzaklaşmadan caz, ska, dub ve rock formlarını bir potada eritebilmeyi başaran, müzikal kalitesiyle ismini Türkiye’nin ötesine duyuran Sattas grubu, her performansında sıcak vokalleri, çarpıcı ritimleri ve akılda kalıcı şarkı sözleriyle dinleyicilerini büyülemeyi başarıyor. Jamaika’nın sıcak atmosferini ve pozitif enerjisini müziğe yansıtan grup, KüçükÇiftlik Bahçe’de vereceği konserde de her yaştan dinleyiciye dans ve eğlence dolu anlar yaşatacak.

Sattas’ın öncesinde ise sahnede, roots reggae ortak temelinde kurulan Bosphoroots, Ankara’nın sayılı reggae gruplarından Goril, reggae ve dub DJ’i Mehmet Sait Benhisavı, nam-ı diğer Ras Memo, prodüktör ve DJ C-Fyah, alternatif müziğin dikkat çeken ismi Özge Ürer, yeraltı müzik camiasının kült simalarından Da Frogg ve geniş müzik yelpazesiyle Kulakkurdu Ohrwurm olacak. Konser sonrası eğlence ise sound system kültürünün yerli temsilcisi Simba Roots Sound System ile devam edecek.

24 Eylül 2023 Pazar

13.30 KULAKKURDU OHRWURM

14.30 DA FROGG

15.50 ÖZGE ÜRER

16.30 C-FYAH

17.30 RAS MEMO

18.30 GORİL

19.30 BOSPHOROOTS

20.30 SATTAS

22.00 SIMBA ROOTS SOUND SYSTEM (After Party)