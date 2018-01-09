Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Çağdaş Sanatlar Galerisi'nde Ahmet Telli’nin 70'nci yaşı için düzenlenen serginin açılışı yapıldı. "Renkler, imgeler ve sözcükler" sergisine katılım yoğundu.

Renkler, imgeler ve sözcüler... Hepsi işte bu sergide buluştu.



Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Çağdaş Sanatlar Galerisi'nde Ahmet Telli’nin 70. yaşı için düzenlenen serginin açılışı yapıldı.



Açılışa, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Profesör Doktor Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı, Sanat Eleştirmeni-Yazar İbrahim Karaoğlu, Fotoğraf Sanatçısı Füsun Demiray, Yönetmen Mahir Karayazı ile çok sayıda Eskişehirli sanatsever katıldı.



Etkinlikte Prof. Dr. Ahmet Kanneci ile Asistanı Özcan Dal gitar dinletisi gerçekleştirdi. Kanneci ve Dal’ın gitar dinletisinde Ahmet Telli şiirlerinden küçük bir seçki sundu.



Gitar-şiir dinletisi sırasında Ahmet Telli tarafından sahneye davet edilen Başkan Kurt, Telli’nin ‘Unutma Dostumsun’ adlı şiirini okudu.



42 gün boyunca Çağdaş Sanatlar Galerisinde sergilenecek olan “Renkler / İmgeler / Sözcükler” Resim-Heykel Sergisi, 16 Şubat’ta kadar devam edecek.







HABER: OSMAN ERBİL

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