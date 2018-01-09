banner965
Ortaylı: Her yerde her şeyi konuşan adam politikacı olmaz
Ortaylı: Her yerde her şeyi konuşan adam politikacı olmaz
"FETÖ ile mücadelede 2017'de 48 bin 305 kişi tutuklandı"
Çaylar ÇAYKUR'dan
Çaylar ÇAYKUR'dan
Kılıçdaroğlu'ndan taşeron işçi açıklaması
Kılıçdaroğlu'ndan taşeron işçi açıklaması

Renkler, imgeler ve sözcükler... Hepsi bu sergide buluştu

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Çağdaş Sanatlar Galerisi'nde Ahmet Telli’nin 70'nci yaşı için düzenlenen serginin açılışı yapıldı. "Renkler, imgeler ve sözcükler" sergisine katılım yoğundu.

Renkler, imgeler ve sözcükler... Hepsi bu sergide buluştu

Renkler, imgeler ve sözcüler... Hepsi işte bu sergide buluştu.

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Çağdaş Sanatlar Galerisi'nde Ahmet Telli’nin 70. yaşı için düzenlenen serginin açılışı yapıldı.

Açılışa, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Profesör Doktor Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı, Sanat Eleştirmeni-Yazar İbrahim Karaoğlu, Fotoğraf Sanatçısı Füsun Demiray, Yönetmen Mahir Karayazı ile çok sayıda Eskişehirli sanatsever katıldı. 

Etkinlikte Prof. Dr. Ahmet Kanneci ile Asistanı Özcan Dal gitar dinletisi gerçekleştirdi. Kanneci ve Dal’ın gitar dinletisinde Ahmet Telli şiirlerinden küçük bir seçki sundu. 

Gitar-şiir dinletisi sırasında Ahmet Telli tarafından sahneye davet edilen Başkan Kurt, Telli’nin ‘Unutma Dostumsun’ adlı şiirini okudu.

42 gün boyunca Çağdaş Sanatlar Galerisinde sergilenecek olan “Renkler / İmgeler / Sözcükler” Resim-Heykel Sergisi, 16 Şubat’ta kadar devam edecek.



HABER: OSMAN ERBİL
ulusal.com.tr

Etiketler; #Eskişehir
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Hamaney, Trump'a meydan okudu: Cevapsız kalmayacak
Sonraki Haber
Amerika Suriye'de yeni planlarını devreye soktu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.