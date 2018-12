Antalya'da bir yaşındayken babasından böbrek nakli yapılan ve enfeksiyon riski bulunan 7 yaşındaki Berk'in öğretmenleri, eğitiminden eksik kalmaması için evine gidiyor.

Antalya'da bir yaşındayken babasından böbrek nakli yapılan ve enfeksiyon riski olduğu için evde eğitim hizmeti verilen 7 yaşındaki Berk, hayallerini tablolara aktararak hayata tutunuyor.



Ordu'da yaşayan Erdem ve Ümit Baş çiftinin oğlu Berk'e 7 yıl önce anne karnındayken kronik böbrek yetmezliği teşhisi konuldu.



Doktorların gebeliğini sonlandırmasını önerdiği anne Ümit Baş bebeğini doğurdu. "Berk" adı verilen bebeğin doğuştan böbrek sorunu olduğu anlaşıldı, aile 6 yıl önce tedavi için Antalya'ya taşındı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedavi görmeye başlayan Berk'e, 2012 yılında babasından böbrek nakledildi.



Nakille hayata tutunan Berk, enfeksiyon riski nedeniyle okula başlayamadı. Bunun üzerine Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü, minik Berk'in evde eğitim alması için öğretmen görevlendirdi.



Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden görevlendirilen öğretmen eşliğinde evinde eğitim görmeye başlayan Berk kısa sürede okuma yazma öğrendi. Bu sürede çocuğun resim yeteneği de dikkatten kaçmadı.



Tablolara çizdiği kuşlar kadar özgür olmak istiyor



Antalya Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) yönetimince dezavantajlı çocuklar için hayata geçirilen "Evde Sanatımla Ben de Varım" projesi kapsamında ki sanat koordinatörü Berk'e destek için görevlendirildi.

Evde aldığı eğitim ile büyük gelişme kaydeden Berk, en çok kuş resmi çiziyor.



Ağabeyinin boyalarını gizlice alarak resim yapmaya başlayan Berk, tablolara çizdiği kuşlar kadar özgür olmak, arkadaşlarıyla oynamak istiyor.



Hastanede temizlik işçisi olarak çalışan Berk'in babası Erdem Baş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğluna 2012'de böbreğini verdiğini anlatarak, "Nakil olunca her şey bitecek sanmıştık ama öyle olmadı. Berk hala ağır ilaçlar kullanıyor. Meyvelerin yüzde 80'in yiyemiyor, kalabalık ortamlara gidemiyoruz. Arkadaşlarıyla oynayamıyor. Zamanın büyük kısmını evde geçiriyor. Sürekli evde olduğu için resim çizmeye başladı.



Resim yapınca daha mutlu oluyor,enerjisini resimlere döküyor." dedi.



Anne Baş da enfeksiyon riski nedeniyle oğlunu dışarıya çok nadir çıkarabildiğini dile getirdi. Hijyene önem verdiğini anlatan Baş, "Sürekli evdeyiz. Birlikte resim yapmaya başladık." diye konuştu.



"Berk'in yüzündeki gülümseme her şeye değer"



BİLSEM Müdürü Arif Aydeniz, "Evde Sanatımla Ben de Varım" projesiyle dezavantajlı çocuklara evde resim ve müzik eğitim verdiklerini aktararak, "Çocuklarımıza verdiğimiz emeklerin meyvesini almaya başladık. Berk'in yüzündeki gülümseme her şeye değer." dedi.



Görsel Sanat Öğretmeni Murat Oğuz, sanat yoluyla dezavantajlı çocukların içerisinde bulundukları ruhsal çöküntüyü onarmaya çalıştıklarını vurgulayarak, "Sanatın birleştirici, ikna edici yanını bu çocuklara vermek istiyoruz." ifadesini kullandı.



Görsel Sanat Öğretmeni Deniz Şekerci de Berk'in yetenekli bir çocuk olduğunu, belirli aralıklarla evine giderek resim yeteneğine katkıda bulunduklarını kaydetti.