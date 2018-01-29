Ressam Prof. Dr. Gökhan Anlağan'ın, vefatından önce yaptığı resimlerinden oluşan sergi, sanatseverlerle buluştu

Ressam Prof. Dr. Gökhan Anlağan'ın, vefatından önce yaptığı resimlerinden meydana gelen sergisi, Ziraat Bankası Tünel Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu.

Anlağan'ın tuval üzerine yağlı boya eserlerinin yer aldığı serginin açılışında AA muhabirine konuşan, Ressam Prof. Dr. Gökhan Anlağan'ın oğlu Fikret Anlağan, 2004'de vefat eden babasının, vefatı sonrasında ilk kişisel sergisini açmaktan dolayı huzurlu olduğunu anlattı.

Anlağan, uzun zamandır babası adına sergi açmak istediklerini dile getirerek, "Sergiyi açmak şimdi nasip oldu. Birilerinin önayak olması gerekiyordu, umarım bu başlangıç sergimiz olur ve devamı gelir." temennisinde bulundu.

Sergilerin sürekli olması gerektiğini vurgulayan Anlağan, şunları kaydetti:

"Bir sanatçının eserleri yaşadıkça sanatçı da varlığını devam ettirmiş olur. Burada babamın 31 tablosu yer alıyor ve çeşitli dönemlerde yaptığı çalışmaları var. Birbirini takip eden tablolar ve dönemler şeklinde hazırladık. Burada, babamın resimlerini yaparken anılarımın da olduğu tabloları arasında olmak, o günleri tekrar yaşamama vesile olduğu için hem çok huzurlu, hem de özlemle dolu olduğumu belirtmek isterim. Burada olmak benim için büyük bir iç huzur kaynağıdır, çok huzurluyum."

Anlağan, annesinin de hayatta olduğunu ve sağlık sorunları nedeniyle açılışa katılamadığını aktararak, "Serginin açılması annemin tedavi sürecinde de büyük bir terapi vazifesi gördü. Birkaç gün sonra annemi de buraya getireceğim. Serginin açılışında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



Ressam Prof. Dr. Gökhan Anlağan

Malatya'da 1943'de doğan Ressam Prof. Dr. Gökhan Anlağan, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Resim Bölümünü bitirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açtığı sınavı kazanarak Paris'te mesleki ihtisas çalışmalarını gerçekleştiren sanatçı, 1973'de Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü'ne asistan olarak atandı. Anlağan, 1994'de doçent, 1999'da ise Mimar Sinan Üniversitesi'nde profesör oldu ve aynı kurumda öğretim üyeliğine devam etti.

Türkiye'de 16, yurtdışında ise pek çok sergide eserlerini sanatseverlere buluşturan Anlağan, 2004'de İstanbul'da hayata veda etti.

Sergi, 16 Şubat'a kadar Tünel Sanat Galerisi'nde ziyaret edilebilecek.