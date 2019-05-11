Türkiye'de suluboya ressamı olarak tanınan, ressam, grafiker ve çocuk kitapları çizeri Osman Kehri yaşamını yitirdi

Ressam, grafiker ve çizer Osman Kehri vefat etti.



Kehri'nin vefat haberini, Çocuk Vakfı duyurdu.



Vakıf tarafından dün yapılan açıklamada şunlar denildi:



"Türkiye'de suluboya ressamı olarak tanına, ressam, grafiker ve çocuk kitapları çizeri Osman Kehri vefat etti.



Ailesine, öğrencilerine ve dostlarına başsağlığı diliyoruz.



Çocuk Vakfı’nın kurulduğu yıldan bu yana danışma kurulu üyemiz olarak sayısız çocuk ödevine emek veren Osman Kehri’yi nezaketi, her yaş tan insana verdiği değer ve onurlu duruşuyla hep yanımızda hissedeceğiz.



Allah rahmet eylesin.



Başımız sağ olsun."



ulusal.com.tr



