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Ressam İbrahim Balaban son yolculuğuna uğurlandı

Anadolu insanını özgün şekilde resmeden usta ressam İbrahim Balaban için İstanbul'da tören düzenlendi. "Nazım Hikmet'in köylü ressamı" Şişli Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere memleketi Bursa'ya götürüldü. Balaban Osmangazi Seçköy'de toprağa verildi.

Ressam İbrahim Balaban son yolculuğuna uğurlandı

98 yaşında hayata veda etti ama arkasında eşsiz eserler bırktı.

1921 yılında Bursa Osmangazi Seçköy'de dünyaya gelen ressam İbrahim Balaban'ı seveleri son gününde de yalnız bırakmadı.

Nazım Hikmet'in köylü ressamına ilk tören Şişli Nazım Hikmet Kültür Evi'nde yapıldı.

Öğle namazına mütakip kılınan cenaze namazına sanat ve siyaset dünyasına birçok isim katıldı.

Sanata eşsiz eserler kazandıran ressam Balaban, defnedilmek üzere memleketi Bursa'ya götürüldü. 

Usta ressam ikindi namazına mütakip kılınan cenaze namazının ardından Osmangazi Seçköy'de toprağa verildi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #ibrahim balaban
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