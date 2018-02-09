Kısa bir süre önce vefat eden Gaziantepli Ressam Mustafa Bencan, eserleri ile anılıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı "Ustaya Saygı" adlı resim sergisi, 23 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.

Anadolu'nun tüm renklerini sanata, sanatı da halka aktardı.



Mustafa Bencan, Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu sayılı ressamlardandı. Türkiye'ye Dünya sulu boya resim yarışmalarında 3'üncü ve 4'üncülüğü getirdi. Ressam Bencan anısına "Ustaya Saygı" adında sergi açıldı.



75 yıllık hayatına sayısız eser sığdırdı. İlk sergisini 1975 yılında açtı. Eserleri 17 sergiyle halkla buluştu.



Geçen ekim aynında hayatını kaybeden Mustafa Bencan için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından "Ustaya Saygı" adlı resim sergisi açıldı.



Sergi, 23 Şubat tarihine kadar Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Merkezi sergi salonunda gezilebilecek.







HABER-KAMERA: EKREM DEMİR

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