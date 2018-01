"Resme merakı olanların devam etmelerini isterim. Muhakkak geleceği de düşünsünler, günlük yaşantıda da resim insanın içini açma, dökme hissini uyandırır. Hiç ihmal etmesinler. Sanat her zaman için bir yaşam gayesi olmalı"

Ressam Nihal Erem'in hayatının farklı dönemlerinde ürettiği eserlerden oluşan retrospektif sergisi, sanatseverlerle buluştu.

Gürel Art Space'te izlenime sunulan sergiye ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan 92 yaşındaki Erem, resim sanatına çocukluk yıllarında başladığını söyledi.

Erem, kendisinin resme başlamasında babasının ve annesinin büyük bir etken olduğunu belirterek, "Biz 2 kardeşiz. Kardeşim mimar ressam Nejat Erem ile bana, babam, biz çocukken her zaman elimize sulu boya ile ilgili boyalar olsun, fırça olsun, kağıt olsun hepsinden verirdi." dedi.

Sanat hayatı boyunca ürettiği birçok eseri sevdiği insanlara hediye ettiğini dile getiren Erem, şöyle devam etti:

"Hiçbir zaman aklıma gelmedi bir sergi filan açmak ama bugünkü sergi benim 3. sergim ve herhalde son sergim olacak. İlkini 1988 yılında Yapı Kredi Bankası'nın Kazım Taşkent Sanat Galerisi'nde, ikincisini ise 1991 yılında Adana Akbank Kültür ve Sanat Hizmetleri Galerisi'nde açtım. Bu sergiler hep çevremin ilgisi ve teşvikiyle oldu."



"Sanat her zaman bir yaşam gayesi olmalı"

Kurşun kalem, sulu boya, rapido, pastel, kolaj, guaj, yağlı boya gibi farklı malzeme ve teknikler ile eserler üreten Erem, resimlerinde serbest temalar işlediğine işaret ederek, "İçimden o sıralar ne geliyorsa, çevremde gördüklerimden, figürlerden kolaj, siyah beyaz çalışmalar, çeşitli türlerde çalışmalar yaptım. Sonra Seta Hidiş atölyesinde 1970'lerde devam ettim. Orada da arkadaşlarla beraber bir stüdyo çalışmaları yaptık." diye konuştu.

Erem, resim sanatına başlayan gençlere de tavsiyelerde bulunarak, "Her zaman resim gibi bir hobi lazımdır. Resme merakı olanların devam etmelerini isterim. Muhakkak geleceği de düşünsünler, günlük yaşantıda da resim insanın içini açma, dökme hissini uyandırır. Hiç ihmal etmesinler. Sanat her zaman için bir yaşam gayesi olmalı." ifadelerini kullandı.

Gözlerindeki rahatsızlıktan dolayı artık resim yapamadığını, fakat çeşitli konularda köşe yazıları kaleme aldığını dile getiren Erem, "Şimdiye kadar 85 yazım var. Haftada bir gün köşe yazısı gibi yazılar yazıyorum. Hayatıma dair yazdığım kitaplar da var. 'Kulaktan Göze-Gözden Ele' başlıklı kitapta bütün aile durumum, kendi hayatım, eğitimim yer alıyor. Ayrıca çeviriler yapıyorum. Orta okulu İngiliz okulunda okudum. Türkçe'den İngilizce'ye tercümelerim de var." dedi.

Akasya Bakım ve Yaşam Merkezi'nde yaşamını sürdüren Erem, ayrıca merkezin kendisinin üretken yaşamına devam edebilmesinde önemli payı olduğunu sözlerine ekledi.



"Çok özel bir sanatçı"

Gürel Art Space'in yöneticisi Levent Gürel ise sergide Nihal Erem'in 1970'li yıllar ve 1990'lı yılların sonuna kadar ürettiği, 40 eserin sergilendiğini belirtti.

Gürel, galeri olarak Erem'in eserlerini sergilemekten çok mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Kendisi gerçekten çok özel bir sanatçı. Hem eserleriyle hem de kişiliği ile hepimizin örnek aldığı bir insan, yaşam enerjisi ile olsun, bakış açısıyla olsun... Gerçekten kendisi hayatı boyunca çok fazla eser üretmiş ve çok hoş işler. Onunla bir sergi yapmak da uzun zamandır aklımızdaydı." değerlendirmesinde bulundu.

Sergi, 10 Şubat'a kadar görülebilecek.