Rock müziğinin efsanesi, 32 yıl aradan sonra İstanbul'da sahne alacak!

ABD'li rock müzik devlerinden Guns N' Roses, 2025 Avrupa turnesi kapsamında 2 Haziran'da İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak. Türkiye'de ilk kez 1993 yılında stadyum konseri veren grup, 32 yıl sonra tam kadro olarak İstanbul sahnesinde olacak.

AVRUPA TURNESİ TARİHLERİ

Guns N' Roses, Avrupa turnesine 23 Mayıs 2025'te Suudi Arabistan'da başlayacak ve 31 Temmuz 2025'te Almanya'da sona erecek.

Grup, 23 Mayıs'ta Suudi Arabistan, 27 Mayıs'ta Birleşik Arap Emirlikleri, 30 Mayıs'ta Gürcistan, 6 Haziran'da Portekiz, 9 Haziran'da İspanya, 12 Haziran'da İtalya, 15 Haziran'da Çek Cumhuriyeti'nde konser verecek.

Grup, 18 ve 20 Haziran'da Almanya, 23 ve 26 Haziran'da İngiltere, 29 Haziran'da Danimarka, 2 Temmuz'da Norveç, 4 Temmuz'da İsveç, 7 Temmuz'da Finlandiya, 10 Temmuz'da Litvanya, 12 Temmuz'da Polonya, 15 Temmuz'da Macaristan, 18 Temmuz'da Sırbistan, 21 Temmuz'da Bulgaristan, 24 Temmuz'da Avusturya, 28 Temmuz'da Lüksemburg ve 31 Temmuz'da Almanya'da hayranlarının karşısında olacak.

BİLETLER NE ZAMAN SATIŞTA?

Biletler, 10 Aralık'tan itibaren www.gunsnroses.com üzerinden ön satışa açılacak. Genel satış ise 13 Aralık’ta başlayacak.