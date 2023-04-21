BUBİ’nin ‘Rölyef Kafesler ve Heykeller Sergisi’ açılıyor

Alışılmış estetik kaygılardan ve ehlileşmeden uzak ümmi kalmanın çabası içinde kafeslerle çevirdiği dünyasında sosyal yaşamında olduğu gibi üretimlerinde de öteki olan bir sanatçı olan Bubi, çalışma şekli ve sanatına yönelik şunları söyledi: