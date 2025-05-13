Roman müziği büyük ustasını yitirdi: Balık Ayhan hayatını kaybetti

Roman müziğinin usta isimlerinden Ayhan Küçükboyacı, nam-ı diğer Balık Ayhan, İstanbul’da tedavi gördüğü Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 58 yaşındaki sanatçının nefes darlığı şikayetiyle 12 Nisan’da hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakım servisinde tedavi altında tutulduğu öğrenildi.

Acı haber, sanatçının sosyal medya hesabından “Değerli sanatçımız Balık Ayhan’ı kaybettik.” notuyla duyuruldu.

BALIK AYHAN KİMDİR?

1967 yılında İstanbul’da doğan Ayhan Küçükboyacı, müzik kariyerine daha 16 yaşındayken Galata Kulesi çevresinde sokak müziği yaparak başladı. 1992 yılında çıkardığı "Yaşayan Ruhlar" albümüyle Türkiye çapında tanındı.

Roman kültürünü müziğine yansıtan sanatçı, "Bizim Mahalle" ve "Kara Çalı Gibi" gibi eserlerle büyük beğeni topladı. “İstanbul İmparatorları” ve “Bab’ı İstanbul” albümleriyle kariyerini daha da perçinledi.

Balık Ayhan, yalnızca müzik değil, sinema dünyasında da önemli projelerde yer aldı. "Ağır Roman", "Dansöz", "Ispanaktan Nağmeler" ve "Baba Bi Buçuk" gibi filmlerde rol alan sanatçı, Roman kültürünün hem sesi hem yüzü olarak hafızalara kazındı.