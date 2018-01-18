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Rus ressamın gözünden “Türkiye Tarihi“

Ressam Samsonov, "Türkiye Tarihi" adlı kişisel sergisini Gaziantepli sanatseverlerin beğenisine sundu

Rus ressamın gözünden “Türkiye Tarihi“

 Rus ressam Alexsander Samsonov'un kişisel sergisi "Türkiye Tarihi" açıldı.

Samsonov, Gaziantep Sanat Merkezi'ndeki serginin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye’de birçok şehirde çalışmaları olduğunu ancak ilk kez Gaziantep’te kişisel sergi açtığını söyledi.

İlk kez 2002'de geldiği Türkiye'de Anıtkabir'i gezdiğini anlatan Samsonov, "Çok etkilendim. Sonra ülkeme döndüğümde Türk tarihini okumaya başladım. Savaşları araştırdım ve çizmeye başladım. Ruslar ile Türkler her zaman birlikte olmuş, savaşmışlar, operasyonlara katılmışlar. Anıtkabir ve Atatürk'ü çizdim. Bir arkadaşımın yönlendirmesiyle Gaziantep'i de çizmeye başladım. Kentin kurtuluşunu resmettim." diye konuştu.

Aralarında Atatürk portreleri ve Anıtkabir'in de bulunduğu 24 yağlı boya tablonun yer aldığı sergi, 5 Şubat'a kadar görülebilecek.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #rus ressam #gaziantep sanat merkezi #Alexsander Samsonov
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