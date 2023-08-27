Rüstemoğlu Cemal Harbiye Açık Hava’da Sahnelendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi’nde 76 yıldır sürdürdüğü Yaz Oyunları geleneği, tiyatro repertuvarımızın klasikleşen oyunlarından Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikâyesi ile devam etti.

Girit’ten sürgün edilen bir ailenin yolculuğunu anlatan oyun; yer yer hüzünlü, yer yer eğlenceli hikâyesi ile seyircisini 26 Ağustos Cumartesi akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi’nde ağırladı.

Harbiye Açık Hava Sahnesi’nde seyircisine bir yaz gecesi rüyası yaşatan oyun, Levent Üzümcü’nün muhteşem performansıyla seyircisinin kalbini fethetti. Seyircinin yoğun ilgi gösterdiği oyun uzun süre alkışlandı.

AÇIK HAVA YAZ OYUNLARI DEVAM EDİYOR

Carlo Goldoni’nin yazdığı Aslı Öngören’in yönettiği İki Efendinin Uşağı; 27 Ağustos tarihinde 21.00’de sahneleniyor.

Oyunların biletleri, gişelerden, https://sehirtiyatrolari.ibb.istanbul/ adresi ve İBB Şehir Tiyatroları mobil uygulamasından satışa sunuluyor.

RÜSTEMOĞLU CEMAL'İN TUHAF HİKÂYESİ

Osmanlı İmparatorluğu'nun son demlerinde, Girit’teki yurtlarından sürgün edilen bir ailenin İstanbul’a Çanakkale'ye ve nihayet Ayvalık'a uzanan maceralı yolculuğu. Rüstem'in, Cemal'in ve hayatlarındaki diğer insanların kimi zaman gülünç kimi zaman hüzünlü ama sımsıcak hikâyeleri.

Cengiz Toraman’ın yazıp yönettiği oyunda Esen Koçer, Levent Üzümcü rol alıyor.

İKİ EFENDİNİN UŞAĞI

Pantolone, kızı Dottore'yi oğlu Slvio ile evlendirmeye karar vermiştir ve evinde bir tören düzenler. Gençler birbirlerine aşıktır ancak daha önce Pantolone'nin kızını evlendirme sözünü verdiği ve öldüğünü sandıkları Federico Rasponi'nin bu törene gelmesiyle işler karışır. Sözlü gelenekten beslenen İtalyan Halk Tiyatrosu Commedia Dell Arte’nin seçkin örneklerinden biri olan ve uşak Truffaldino’nun kurnaz hazırcevaplığı ile ilerleyen oyun izleyicilerine keyifli bir seyir sunuyor. Carlo Goldoni’nin yazdığı Aslı Öngören’in yönettiği oyunda, Çağlar Ozan Aksu, Dolunay Pircioğlu, Eraslan Sağlam, Hamit Erentürk, Mert Tanık, Murat Bavli, Müslüm Tamer, Seda Çavdar, Volkan Öztürk, Yeliz Gerçek, Yılmaz Aydın rol alıyor.