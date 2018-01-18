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Saat kulesi görünümünde üst geçit

Karabük'ün tarihi evleriyle ünlü Safranbolu ilçesindeki çelikten yapılmış bir üst geçit, Osmanlı padişahlarından 3. Selim'in Sadrazamı İzzet Mehmet Paşa'nın 1797'de ilçede yaptırdığı saat kulesinin görünümüne kavuşturuldu

Saat kulesi görünümünde üst geçit

 UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve dünyada "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki bir üst geçit, tarihi saat kulesi görünümüne kavuşturuldu.

Safranbolu Terminali karşısında bulunan ve kara yolları tarafından çelikten yapılmış üst geçide, belediye tarafından Osmanlı padişahlarından 3. Selim'in Sadrazamı İzzet Mehmet Paşa'nın 1797'de ilçede yaptırdığı saat kulesinin görünümü kazandırıldı. Ahşap giydirme yapılan üst geçidin kuleleri saat kulesi, geçiş kısmı ise tarihi Safranbolu evlerini andıran bir görüntüye çevrildi.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üst geçidin şehir girişinde bulunduğunu, ilçeye gelenleri bu tarihi görüntünün karşılayacağını söyledi.

Oldukça güzel bir görüntünün ortaya çıktığını anlatan Ürkmezer, "Üst geçit, tarihi dokuya uygun bir şekilde, Safranbolu'nun tarihi saat kulesini yansıtacak karakteristikte oluşturuldu. Dış cepheleri de yine ona uygunşekilde oluşturuldu. Üzerinde bulunan saat tarihi güzelliklerini yansıtması açısından önemli. Vatandaşlarımız kullanmaya başladı." dedi.


Kaynak: AA
Etiketler; #üst geçit #UNESCO #Tarihi Saat Kulesi #safranbolu #karabük #Fatih Ürkmezer
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