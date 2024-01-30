Sadık Ahmet filmi vizyona giriyor! Sadık Ahmet kimdir?

Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken Sadık Ahmet filmi 2 şubatta vizyona giriyor. Uzun zamandır merakla beklenen Sadık Ahmet filmi konusu, oyuncuları, çekildiği yer ve bir çok detay merak ediliyor. İşte filme dair tüm merak edilenler...

SADIK AHMET FİLMİNİN KONUSU

Şaibeli bir trafik kazası sonucunda henüz 48 yaşındayken hayatını kaybeden Dr. Sadık Ahmet'in hayat hikayesi filme konu oldu. Dr. Sadık Ahmet'i Turgay Aydın isimli oyuncunun canlandıracağı filmin tanıtımı yayımlandı. Yapımcılığını MCG FİLM / M.Cüneyt Göz’ün, proje tasarım ve kreatif yapımcılığını Muhammet Usta ve Tan Doğan Muzır’ın, idari yapımcılığını ise Didem Gümüş’ün üstlendiği filmin yönetmen koltuğuna ise Hakan Yonat oturacak.

Filmin senaristliğini üstlenen Mert Dikmen ise ailesiyle birlikte titiz bir çalışma neticesinde "Sadık Ahmet" filmini ortaya çıkardı.

Ağustos ayında çekimleri çekimleri başlayan film, Türkiye'de; İstanbul, Bursa, Edirne'de yapıldı. Batı Trakya'da ise Gümülcine'de çekildi. Ayrıca, Yunanistan'ın başkenti Atina’da da çekimler gerçekleşti.

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU

Merakla beklenen Sadık Ahmet filmi güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyor. Kadrosunda Turgay Aydın, Nur Fettahoğlu, Doğukan Güngör, Cemal Toktaş, Erkan Can, Ozan Akbaba ve Erdal Beşikçioğlu'nu bulunduran film seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor...

SADIK AHMET KİMDİR?

Batı Trakya'da (Gümülcine) 7 Ocak 1947'de dünyaya gelen Sadık Ahmet, Ankara ve Selanik'te tıp öğreniminin ardından Yunan vatandaşı olarak yaklaşık 3 yıl süreli zorunlu askerlik görevini tamamladı. Ahmet, 1978'de doktor kimliğiyle hizmet vermesinin yanı sıra bir "toplum lideri" olarak azınlık Müslüman Türkler için mücadele etmesiyle biliniyor.

Türk-Yunan ilişkilerinin Kıbrıs sorunu sebebiyle gerginleşmesiyle Yunanistan'ın Batı Trakya Türk Azınlığı üzerinde kurduğu siyasi baskıya dikkati çekmek üzere harekete geçen Ahmet, 1985'te Batı Trakya Türklerinin sesini uluslararası kamuoyuna duyurmak için başlattığı imza kampanyası nedeniyle hapis cezasına çarptırıldı. Yunanistan'daki 1989 genel seçimlerinde ülkedeki Batı Trakyalı Türklerin oylarıyla seçilen ilk bağımsız milletvekili olan Ahmet'in milletvekilliği birkaç ay içinde iptal edildi.

Ahmet, konuşmalarında azınlık yerine "Türk" tanımını kullanmasının ardından tutuklanarak 2 ay cezaevinde kaldı. Aynı yıl ikinci kez milletvekili seçilen Ahmet, 1991'de Batı Trakya Türk Azınlığını temsil eden ilk ve tek siyasi parti olan Dostluk, Eşitlik ve Barış (DEB) Partisini kurdu. Ahmet, Batı Trakya'daki azınlığın haklarını koruyan Lozan Barış Anlaşması'nın 72. yılında 24 Temmuz 1995'te henüz 48 yaşındayken "şüpheli" bir trafik kazasında hayatını kaybetti.