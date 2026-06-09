Şair Ekim B. Uçar'ın ilk şiir kitabı "Savrulan Zaman" okurlarıyla buluştu

Edebiyat ve şiir tutkunlarını buluşturan etkinlik, 5 Haziran 2026 Cuma günü Üsküdar’daki bi’ dünya Kültür Sanat’ta gerçekleştirildi. Söyleşinin moderatörlüğünü edebiyat araştırmacısı ve yazar Erkan Şimşek üstlendi.

Othello Yayıncılık etiketiyle yayımlanan Savrulan Zaman, modern insanın yalnızlığı, aidiyet arayışı, aşk, kayboluş, inanç, hafıza ve içsel dönüşüm temalarını merkeze alan şiirlerden oluşuyor. Mayıs 2026’da yayımlanan eser, şairin bireysel deneyimlerini evrensel duygularla buluşturan lirik ve içe dönük anlatımıyla dikkat çekiyor.

Etkinlik kapsamında okurlarıyla buluşan Ekim B. Uçar, şiirlerinin ortaya çıkış sürecini, edebiyatla kurduğu ilişkiyi ve Savrulan Zamanın yaratım serüvenini anlattı. Söyleşide şiirin günümüzdeki yeri, bireyin iç dünyasıyla kurduğu bağ ve edebiyatın dönüştürücü gücü üzerine de değerlendirmelerde bulunuldu.

Kitabın görsel dünyası da etkinliğin öne çıkan başlıklarından biri oldu. Türk sanat hayatının önemli isimlerinden Mehmet Güreli tarafından hazırlanan kapak resmi, eserin şiirsel atmosferini tamamlayan güçlü bir görsel anlatı sunuyor. Güreli’nin karakteristik resim diliyle hayat bulan çalışma; yalnızlık, zaman, hatırlayış ve içsel yolculuk temalarına görsel bir eşlikçi niteliği taşıyor.

Savrulan Zamanın dikkat çeken bir diğer yönü ise kitabın arka kapağında Mehmet Güreli’nin kaleme aldığı değerlendirme yazısı. Güreli, genç şairin dizelerinde zamanın içinden süzülen duyguları, kayboluşları ve insan ruhunun kırılgan katmanlarını işaret ederek şiirlerdeki samimiyet ve derinliğe vurgu yapıyor. Bu metin, yalnızca bir arka kapak yazısı değil, aynı zamanda okuru kitabın dünyasına hazırlayan edebi bir eşlik niteliği taşıyor.

Toplam 31 şiirden oluşan kitapta “Kuzgunlar ve İnsanları”, “Sandalda İki Ağaç”, “Salıverdi Bizi Tengri”, “Emanet Hayat” ve “Pamuk Şeker Huzuru” gibi şiirler yer alıyor. Şiirlerde aşk kadar kayıp duygusu, insanın kendisiyle ve inançla kurduğu ilişki, kent yalnızlığı, göç, hafıza ve modern insanın ruhsal kırılmaları da öne çıkan temalar arasında bulunuyor.

Kitap boyunca martılar, kuzgunlar, rüzgâr, deniz, gökyüzü ve yolculuk imgeleri tekrar eden bir şiirsel evren kurarken, bireyin iç dünyasıyla hesaplaşması güçlü bir lirizmle işleniyor. Eserin ithafında yer alan “Modern çağın kaybolan ruhlarına…” ifadesi ise kitabın ruhunu özetleyen güçlü bir manifesto niteliği taşıyor.

Söyleşinin ardından gerçekleştirilen imza bölümünde katılımcılar, yazarla birebir sohbet etme ve kitaplarını imzalatma fırsatı buldu. Yoğun ilgi gören etkinlik, edebiyat ve şiir üzerine yapılan sohbetlerin ardından sona erdi.

1997 yılında Manisa’da doğan Ekim B. Uçar, Dokuz Eylül Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü’nden mezun oldu. Uzun yıllardır suluboya resim çalışmaları yapan sanatçının eserleri çeşitli sergilerde yer alırken, şiirleri de farklı edebiyat dergilerinde yayımlandı. Savrulan Zaman, Uçar’ın şiir dünyasını ilk kez kitap bütünlüğü içinde okurla buluşturan eser olma özelliğini taşıyor.