banner962
Deprem oldu!
Deprem oldu!
Saat 03.30'da yaşandı! Polisler kıskıvrak yakaladı
Saat 03.30'da yaşandı! Polisler kıskıvrak yakaladı
11 prensin gözaltına alındığı iddiası doğrulandı
11 prensin gözaltına alındığı iddiası doğrulandı
ADD ve CKD'den Diyanet'e cevap
ADD ve CKD'den Diyanet'e cevap

SAMDOB “Tosca“ operasını sahneledi

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Tosca" operasını bu yıl da sanatseverlerin beğenisine sundu.

SAMDOB “Tosca“ operasını sahneledi

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Tosca" operasını bu yıl da sanatseverlerin beğenisine sundu.

İtalyan besteci Giacomo Puccini'nin eseri olan Tosca operasının Samsun prodüksiyonunda orkestra şefliği görevini Lorenzo Castriota üstleniyor.

Haldun Özörten'in rejisiyle sahnelenecek Tosca'nın dekor tasarımı Nihat Kahraman'a, kostüm tasarımı Nursun Ünlü'ye ait. Koro şefliği Mikhail Iskrov tarafından yapılan eserin, ışık tasarımını Oğuz Murat Yılmaz gerçekleştiriyor.

Cavaradossi ve Angelotti'nin hikayesini Napolyon zamanındaki Roma'nın tarihsel ve politik fonunda ele alan Tosca operasında olaylar, tutkulu bir aşkın merkezinden anlatılıyor.

Elindeki politik gücü Tosca'yı elde edebilmek için kullanan Baron Scarpia, devrimci ruha sahip ve Tosca'ya aşık özgürlükçü ressam Cavarodossi, aşkı her şeyin, hatta kendinden bile üstte tutan şarkıcı Tosca ve her birinin ödediği ağır bedeller, operadaki dramatik gerilimle hayat buluyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #Tosca #samsun #SAMDOB
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
“Çok güzel bir arkadaşlık ortamımız var“
Sonraki Haber
Kayserispor'a Brezilyalı orta saha oyuncusu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.