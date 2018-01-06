Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Tosca" operasını bu yıl da sanatseverlerin beğenisine sundu.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Tosca" operasını bu yıl da sanatseverlerin beğenisine sundu.



İtalyan besteci Giacomo Puccini'nin eseri olan Tosca operasının Samsun prodüksiyonunda orkestra şefliği görevini Lorenzo Castriota üstleniyor.



Haldun Özörten'in rejisiyle sahnelenecek Tosca'nın dekor tasarımı Nihat Kahraman'a, kostüm tasarımı Nursun Ünlü'ye ait. Koro şefliği Mikhail Iskrov tarafından yapılan eserin, ışık tasarımını Oğuz Murat Yılmaz gerçekleştiriyor.



Cavaradossi ve Angelotti'nin hikayesini Napolyon zamanındaki Roma'nın tarihsel ve politik fonunda ele alan Tosca operasında olaylar, tutkulu bir aşkın merkezinden anlatılıyor.



Elindeki politik gücü Tosca'yı elde edebilmek için kullanan Baron Scarpia, devrimci ruha sahip ve Tosca'ya aşık özgürlükçü ressam Cavarodossi, aşkı her şeyin, hatta kendinden bile üstte tutan şarkıcı Tosca ve her birinin ödediği ağır bedeller, operadaki dramatik gerilimle hayat buluyor.