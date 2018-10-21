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Samsun'da "Piri Reis" balesi

Samsun'da Piri Reis, Mersin'de Hamlet balesi sahnelendi. Her iki gösteri de izleyicinin beğenisini topladı.

Samsun'da "Piri Reis" balesi

Denizlerin piri Muhyiddin Piri Bey'in hayat bale ile buuştu. 

Samsun Devlet Opera ve Balesi "Piri Reis" balesini sanatseverlerle buluşturdu.

Denizlerin piri Muhyiddin Piri Bey'in hayatı, iki perdelik bale eseri olarak Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'ne taşındı.

"Piri Reis" balesinin müzikleri Can Atilla'ya, koreografi ve librettosu Armağan Davran ve Volkan Ersoy'a ait.

Piri Reis, Samsunlu izleyicilerden tam not aldı. 

Mersin'de ise William Shakespeare'in ünlü tiyatro oyunu Hamlet balesi sahnelendi. 

Proje çalışmaları libretto yazarı Medeia Magalashvili tarafından sürdürülen eserin orkestra şefliğini Murat Kodallı yaptı. 

Mersin Kültür Merkezi'nde kapalı gişe gerçekleştirilen 2 perdelik gösteri, büyük beğeni topladı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #samsun #Piri Reis #Mersin #hamlet #opera ve bale
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