Sanat camiasının "Minik Picasso"su 12. sergisini açtı

Sanat camiasının "Minik Picasso"su 12'nci sergisini açtı.

Almanya'nın Köln kentinde yaşayan 7 yaşındaki Erzurumlu Mikail Akar, 4 yaşından beri gördüklerini resmediyor.

"Minik Picasso" olarak tanınan Mikail'in yaptığı resimler binlerce avroya alıcı buluyor.

Mikail'in en büyük destekçesi ise anne ve babası.

Sanat camiasının ilgi odağı olan "Minik Picasso"nun sergisine katılım yoğun oldu.

ulusal.com.tr