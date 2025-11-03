Sanat dünyası yasta! 'Hocaların hocası' Süheyla Altmışdört vefat etti: Süheyla Altmışdört kimdir? İşte hayatı...
Türk sanat müziğinin "hocaların hocası" olarak bilinen, aralarında Bülent Ersoy ve Coşkun Sabah gibi dev isimlerin de bulunduğu binlerce öğrenci yetiştiren usta sanatçı Süheyla Altmışdört'ten acı haber geldi.
Acı haberin ardından Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından bir taziye mesajı paylaşıldı.
Yapılan paylaşımda, Süheyla Altmışdört'ün Türk musikisindeki önemine vurgu yapılarak şu ifadelere yer verildi:
"Türk musikisi dünyasının en kıdemlisi olarak bir asrı geçen ömrünü, yetiştirdiği binlerce öğrencisine adayan hocaların hocası Süheyla Altmışdört Hanımefendi'yi kaybetmenin derin üzüntüsünü paylaşıyoruz. Hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sanat camiamıza sabır dileriz."
BİRÇOK ÜNLÜ İSMİN EĞİTİMCİSİYDİ
Türk sanat müziğine "hocaların hocası" olarak damga vuran Süheyla Altmışdört, aralarında Bülent Ersoy, Ahmet Özhan ve Coşkun Sabah gibi birçok ünlü sanatçının da müzik eğitimcisi olarak biliniyordu.
1926'da Trabzon'da dünyaya gelen usta sanatçı, ilk ve ortaöğrenimini de Trabzon'da tamamlamıştı.
Sanatçı, 1948 yılında İstanbul'a gelerek müzik eğitimine burada devam etti. 1954'te İstanbul Belediye Konservatuvarı Türk Müziği bölümünü başarıyla bitirdi.
Eğitimi süresince Münir Nurettin Selçuk, Fulya Akaydın, Şefik Gürmeriç ve Mesud Cemil gibi Türk müziğinin dev isimlerinden eğitim alan Altmışdört, konservatuvardan mezun olur olmaz eğitim vermeye başladı.
Süheyla Altmışdört, hem Türk halk müziği hem de klasik Türk müziği alanlarında hocalık ve koro yöneticiliği yaptı.
Usta sanatçı, 1963 yılından itibaren İstanbul Üniversitesi Klasik Türk Müziği Korosu'nu (Üniversite Korosu) çalıştırmaya başladı ve uzun yıllar yönetti. Üniversite korosu ile sayısız konsere imza attı.
Sanatçı, aynı zamanda Türkiye'nin dört bir yanında yeni konservatuvarların kuruluşuna da ön ayak oldu.
İstanbul Radyosu'nda uzun yıllar boyunca radyo konserleri veren Altmışdört, Üniversite Korosu'nda 42 yıldır sürdürdüğü görevini 2005 yılında Elif Ahıs'a devretmişti.