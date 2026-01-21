Sanat dünyası yasta: Opera sanatçısı Emrah Erdem Gedik 5. kattan düşerek hayatını kaybetti

Sanat dünyasını sarsan olay, dün saat 22.38 sıralarında Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) koro sanatçısı Emrah Erdem Gedik, ikamet ettiği 13 katlı binanın 5'inci katındaki dairesinin balkonundan apartman bahçesine düştü. Gedik, olay yerinde hayatını kaybetti.

ADLİ TIP ÖNÜNDE GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Feci olayın ardından sanatçının cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve gerekli incelemeler için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İşlemler sürerken kurum binası önünde bekleyen Gedik'in ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu, zor anlar yaşadı.

Opera camiasında büyük üzüntü yaratan olay sonrası Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi ve resmi işlemler tamamlandı. Emrah Erdem Gedik'in cenazesi, defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.