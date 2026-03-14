Sanat dünyasını yasa boğan veda: Canberk Uçucu hayatını kaybetti

Sanat dünyasını yasa boğan acı haberi, yazar ve seslendirme sanatçısı Yekta Kopan sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Kopan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Çok yıkıcı bir gün. Sabah Alinur Velidedeoğlu, akşamüstü İlber Ortaylı'nın üzücü haberlerinin ardından bir acı haber de Canberk Uçucu'dan geldi. Çok genç yaşta bir veda… Ne diyeceğimi bilemiyorum"

ÖLÜM NEDENİ KALP KRİZİ

57 yaşında hayata gözlerini yuman Canberk Uçucu’nun kalp krizi sonucu vefat ettiği öğrenildi. Usta aktör Ergun Uçucu’nun oğlu olan sanatçı, hem oyunculuk hem de seslendirme alanındaki çalışmalarıyla tanınıyordu.